李延霞

原标题：新闻分析：我国明确普惠金融高质量发展目标 推动重点领域信贷服务提质增效

国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标。

实施意见强调，在未来五年基本建成高质量的普惠金融体系，努力实现基础金融服务更加普及、经营主体融资更加便利、金融支持乡村振兴更加有力、金融消费者教育和保护机制更加健全、金融风险防控更加有效、普惠金融配套机制更加完善的目标。

国家金融监督管理总局有关负责人表示，近年来，我国普惠金融发展取得积极成效，金融服务覆盖面逐步扩大，重点领域金融服务可得性持续提升。

数据显示，目前，全国银行机构网点覆盖97.9%的乡镇，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户。全国乡镇基本实现保险服务全覆盖，大病保险已覆盖12.2亿城乡居民。

“当前，我国已经迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，对普惠金融工作提出了更高的要求。有必要继续做好顶层设计，明确推动普惠金融高质量发展的具体路径。”该负责人表示，实施意见的出台，将进一步推进普惠金融高质量发展，更好满足人民群众和实体经济的金融需求。

实施意见围绕优化普惠金融重点领域产品服务、健全多层次普惠金融机构组织体系、完善高质量普惠保险体系、提升资本市场服务普惠金融效能、有序推进数字普惠金融发展等方面，细化一系列政策举措。

国家金融监督管理总局有关负责人表示，实施意见强调推动重点领域信贷服务提质增效，着力加强对小微经营主体可持续发展、乡村振兴战略的金融支持，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放。强化对民生领域的支持，丰富创业、助学等金融产品。

近年来，小微企业、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点领域金融服务呈现“增量、扩面”的态势，为实体经济发展提供强有力保障。数据显示，截至2023年8月末，全国小微企业贷款余额67.7万亿元，涉农贷款余额55.0万亿元。

“下一步要按照实施意见要求，高质量发展普惠金融，优化普惠金融重点领域产品服务，进一步破解小微企业融资难题，包括全面落实好金融支持小微企业的容错纠错机制和尽职免责安排，健全多层次普惠金融机构组织体系等。”招联首席研究员董希淼表示。

国家金融监督管理总局有关负责人表示，相关部门将积极采取措施，推动实施意见各项任务、要求落地见效。

“要建立健全与高质量发展相适应的普惠金融指标体系，探索开展普惠金融高质量发展评价评估。对普惠金融发展中遇到的问题加强调查研究，适时丰富完善和优化调整政策措施。”该负责人表示。

(责编：申佳平、陈键)

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