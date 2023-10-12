人民网北京10月12日电 （记者乔雪峰）2023年10月12日6时48分，G485次列车从北京站缓缓驶出，这是2023年铁路第4季度运行图调整，北京站首次始发开行京广高铁列车。

据了解，G485次列车将于当日18:47分到达江西赣州西站，途经北京、河北、河南、湖北、湖南、江西6省市，经停石家庄、郑州、武汉、长沙、南昌5座省会城市等21座车站。

北京站党委副书记兼纪委书记孙海申表示，北京站此次首开京广高铁列车，充分发挥北京地区路网联通优势，为市区东部市民乘坐京广高铁出行提供便利，进一步推进首都核心圈与革命老区及沿途城市的融合交流。

据孙海申介绍，为给旅客提供全新出行体验，北京站进一步优化候车布局，固化高铁列车候车区域，重新规划调整座椅设置，现场设专人进行服务引导，更好营造良好候车环境。同时，车站对站台环境进行净化，安装明显醒目的车厢序号地贴标识，方便旅客识别乘降。

此外，在车站进站大厅、售票厅等区域，利用电子显示屏播放列车运行时刻等开行信息，介绍沿线城市旅行风光，为旅客出行提供更多选择。

在列车服务上，乘务班组结合线路特色，打造重温红色记忆列车。遇老年团体旅客，会挂上象征夕阳红的红色中国结，并主动介绍八一南昌起义旧址和于都中央红军集结出发地等具有代表性的红色教育基地，让旅客直观的感受革命历史峥嵘岁月。

乘务组还将各个具有代表性的红色教育基地交通接驳方式以文字形式提供给有需求的旅客，从而解决旅客最实际的问题，切实让旅客出行更美好。

(责编：郝帅、高雷)

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