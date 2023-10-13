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《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》发布

2023年10月13日12:46 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者车柯蒙）10月13日，《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》（以下简称《报告》）对外发布。据悉，《报告》分为总论、实践、展望三个篇章，以时间为轴，从税收法治、简政便民、减税降费、优化服务、智慧治理和开放共享六个方面呈现了各重点领域的最佳实践、改革方案和路线图，系统展示了党的十八大以来中国税务部门优化税收营商环境历程。

同时，立足中国和国际经济发展新趋势，主动对标最高标准、最好水平，提出推动税收法治体系持续健全、税费服务效能持续增强、税务执法方式持续创新的相关计划和安排，奋力推进新征程税收现代化服务中国式现代化，为高水平对外开放营造良好税收营商环境。《报告》作为“一带一路”税收领域合作成果，得到多个国家和国际组织的积极肯定。

一是营造惠民优商的市场化税收营商环境，助力高水平对外开放。在推进办税流程更精简方面，多次制发公告，减少税费办理环节，实现税务行政许可事项全流程网上办理。在推进纳税缴费更便利方面，连续十年深耕“便民办税春风行动”服务品牌，先后取消61项税务证明事项，6项税务证明事项实行告知承诺制，绝大部分税收优惠实现“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”。在推进税费优惠更直达方面，建立9大类4层级4219个税费标签体系和精准推送机制，精准推送税费优惠政策，惠及纳税人缴费人超10亿户次。

二是营造公平正义的法治化税收营商环境，护航高水平对外开放。在完善税制体系方面，积极参与财税体制改革，逐步建立、不断优化与我国经济社会高质量发展相适应的税制。在优化执法方式方面，制发税务机关权责清单，推行全国统一的税务行政处罚“首违不罚”事项清单。在精准税务监管方面，建立以“信用+风险”为基础、以“双随机、一公开”为基本手段的新型税务监管体系，努力做到“监管效能最大化、监管成本最小化、对经营主体干扰最小化”。

三是营造开放包容的国际化税收营商环境，赋能高水平对外开放。在主动对标国际先进水平方面，通过组织承办“一带一路”税收征管合作论坛等重大国际税收活动，为优化国际税收治理贡献中国税务智慧。在深度参与全球税收治理方面，积极参与防止税基侵蚀和利润转移（BEPS）行动计划等国际税收规则体系制定和调整，共同打击跨境逃避税。在积极服务对外开放新格局方面，不断扩大税收协定网络，目前已与112个国家和地区签署了避免双重征税协定，在避免双重征税等方面发挥了积极作用。

中国税务部门持续优化税收营商环境取得积极成效，2022年第三方调查的全国纳税人满意度由2012年的79.7分提高到89.2分。全国工商联组织的2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，企业对税费支持政策落实的满意度位居前列，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。

(责编：孙红丽、高雷)
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