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人民银行：9月末M2余额289.67万亿元 同比增长10.3%

2023年10月13日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年前三季度金融统计数据报告显示，9月末，广义货币（M2）余额289.67万亿元，同比增长10.3%。前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。

广义货币增长10.3%

9月末，广义货币（M2）余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.84万亿元，同比增长2.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点；流通中货币（M0）余额10.93万亿元，同比增长10.7%。前三季度净投放现金4623亿元。

前三季度人民币贷款增加19.75万亿元

9月末，本外币贷款余额239.52万亿元，同比增长10.2%。人民币贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.4个百分点。

前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。分部门看，住户贷款增加3.85万亿元，其中，短期贷款增加1.75万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元；企（事）业单位贷款增加15.68万亿元，其中，短期贷款增加3.99万亿元，中长期贷款增加11.88万亿元，票据融资减少3355亿元；非银行业金融机构贷款减少47亿元。9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。

9月末，外币贷款余额6857亿美元，同比下降16%。前三季度外币贷款减少559亿美元，同比少减409亿美元。9月份，外币贷款减少33亿美元，同比少减77亿美元。

前三季度人民币存款增加22.48万亿元

9月末，本外币存款余额286.6万亿元，同比增长9.7%。人民币存款余额281万亿元，同比增长10.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.1个百分点。

前三季度人民币存款增加22.48万亿元，同比少增2737亿元。其中，住户存款增加14.42万亿元，非金融企业存款增加4.52万亿元，财政性存款增加6738亿元，非银行业金融机构存款增加958亿元。9月份，人民币存款增加2.24万亿元，同比少增3895亿元。

9月末，外币存款余额7789亿美元，同比下降12%。前三季度外币存款减少750亿美元，同比少减371亿美元。9月份，外币存款减少165亿美元，同比少减98亿美元。

9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87%，质押式债券回购月加权平均利率为1.96%

前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1611.95万亿元，日均成交8.62万亿元，日均成交同比增长18.3%。其中，同业拆借日均成交同比下降2.2%，现券日均成交同比增长14.1%，质押式回购日均成交同比增长21.4%。

9月份同业拆借加权平均利率为1.87%，分别比上月和上年同期高0.16个和0.46个百分点；质押式回购加权平均利率为1.96%，分别比上月和上年同期高0.2个和0.5个百分点。

国家外汇储备余额3.12万亿美元

9月末，国家外汇储备余额为3.12万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑7.1798元人民币。

前三季度经常项下跨境人民币结算金额为10.16万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5.6万亿元

前三季度，经常项下跨境人民币结算金额为10.16万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.73万亿元、2.43万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为5.6万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、3.68万亿元。

(责编：罗知之、高雷)
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