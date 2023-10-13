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水利部：到2035年基本实现农村供水现代化

2023年10月13日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （欧阳易佳）为加快提升农村供水保障能力和水平，水利部近日发布《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》指出，到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

《指导意见》提出，力争通过3至5年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。农村自来水普及率以及城乡供水一体化、规模化工程覆盖农村人口比例明显提升，小型供水工程规范化建设和改造水平全面提升，24小时供水工程比例、计量收费工程比例大幅提升，直饮水窖水、水柜水人口数量显著减少；农村供水水质总体达到当地县城供水水质水平；农村供水工程全面实现县域统管，供水保障程度和抗风险能力明显提升，长效管护体制机制逐步确立。

《指导意见》明确了五项重点任务：一是科学编制省级农村供水高质量发展规划，合理确定高质量发展目标任务，研提省级农村供水高质量发展总体思路，科学规划建设水源、水厂、管网工程，合理确定目标任务和年度实施计划。

二是大力完善农村供水工程体系，优先推进城乡供水一体化，做到能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网。对城市供水管网短期无法延伸覆盖的地区，大力发展集中供水规模化工程，尽可能辐射分散用水户。对近期无法纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的地区，因地制宜推进小型供水工程规范化建设和改造，压减直饮水窖水、水柜水的农村人口数量。

三是深入实施农村供水水质提升专项行动，配合有关部门，强化水源保护。集中供水工程按要求配齐净化消毒设施设备，完善分散工程净化消毒处理措施。城乡供水一体化、规模化工程全面开展水质自检，加强对小型集中和分散农村供水工程的水质巡检和抽检，鼓励开展水质在线检测监测。

四是健全优化农村供水工程长效运行管理体制机制，全面落实“三个责任”“三项制度”；积极推进县域统管，推行企业化经营，专业化管理；完善水价形成和水费收缴机制，推进用水计量收费；探索完善监督机制，强化数字赋能，推进标准化管理，提高数字化、网络化、智慧化水平。

五是强化应急供水保障，建立健全平急两用的应急供水保障体系，做好农村供水应急预案、队伍、演练、备用水源、物资储备等各项准备；做好应对洪旱灾害、突发水污染事件应急保供水工作，确保农村群众饮水安全。

(责编：郝帅、高雷)
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