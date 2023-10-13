人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年9月社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，9月末社会融资规模存量为372.5万亿元，同比增长9%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为232.78万亿元，同比增长10.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.76万亿元，同比下降19.3%；委托贷款余额为11.36万亿元，同比增长1.3%；信托贷款余额为3.81万亿元，同比下降1.4%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.91万亿元，同比下降0.3%；企业债券余额为31.39万亿元，同比下降0.3%；政府债券余额为66.14万亿元，同比增长12.2%；非金融企业境内股票余额为11.31万亿元，同比增长9.4%。

从结构看，9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.5%，同比高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.4%，同比低0.8个百分点；政府债券余额占比17.8%，同比高0.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比持平。

(责编：罗知之、高雷)

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