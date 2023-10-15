新华社哈尔滨10月15日电 题：创新竞逐新赛道 转型跑出“加速度”——老工业基地齐齐哈尔谱写全面振兴新篇章

新华社记者

传统产业不断融入创新元素竞逐新赛道，新兴产业引领经济发展跑出“加速度”……近年来，黑龙江齐齐哈尔牢牢把握高质量发展这一首要任务，激发强劲动能，加快振兴步伐，以优质环境推动一二三产业融合发展，谱写全面振兴新篇章。

“大国重器”竞逐高质量发展新赛道

生产一辆敞车要多长时间？

30分钟！这是中车齐车集团齐车公司给出的答案。

“从43分钟到37分钟再到32分钟，时间一再压减，去年是30分钟，今年的目标28分钟以下。”中车齐车集团齐车公司精益数字办副主任王洪业告诉记者，这组数据是公司导入工位制节拍化生产模式后，C70E型敞车单车生产节拍用时的变化。

截至9月29日，公司交付用户C70E型敞车和X70型平车共计4741辆，圆满完成了三季度生产计划任务。

在中国一重集团有限公司，水压机锻造厂副厂长王勇岗正和技术人员讨论方案。“目前我们的订单量比去年同期增长了两倍多。必须把技术、指标调整到最优，在技术上不断突破，才能获得更多市场份额。”王勇岗说。

与传统的装备制造业相比，中国一重近年来更亮眼的是新能源及装备制造产业。

聚焦“双碳”目标和风力资源优势，齐齐哈尔市近年来的风力发电产业发展迅速。在中国一重龙申（齐齐哈尔）复合材料有限公司叶片制造园区，工人们正加紧赶制一批89米长的风电叶片，为投资16.8亿元的龙江县30万千瓦风电项目做配套。

“从2021年4月启动建设风电叶片制造园区，到2022年5月第一支76米叶片下线，到正在生产中的98米叶片模具，市场的旺盛需求推着我们全速前进。”公司总经理徐戈说，园区目前叶片产能达到每个月100支左右。

“从传统制造业到进军绿色新能源装备新赛道，中国一重是齐齐哈尔这座老工业基地城市转型升级的一个缩影。”齐齐哈尔市工信局局长杨飞舟说。

产业引领蹚出乡村振兴新路径

分红啦……不久前，在黑龙江省依安县上游乡建明村一次别开生面的大会上，不少农民拿到了大红包，脸上露出了丰收的喜悦。

今年初，村里合作社与北纬四十七（依安县）绿色有机食品有限公司签订了835亩的鲜食玉米订单种植合同。由于鲜食玉米喜获丰收，农民每亩地平均利润1800元，大大超过以前收益。

在“北纬四十七”的加工车间，刚从合作社收上来的玉米棒经过剥皮、消毒、蒸煮、密封等加工环节，一箱箱包装好的糯玉米就将发往全国各地。“今年公司跟当地合作社签了一万亩鲜食玉米订单，有效推动当地农民增收。”公司总经理尚文辉说。

变化不只发生在种植业。“养1头龙江和牛纯收入1万元，比普通牛要高很多。”在齐齐哈尔市龙江县哈拉海乡西里村，71岁的村民程广财给记者算了笔账：养普通牛，6个月的牛犊也就卖9000元左右，而6个月的和牛犊平均能卖到1.4万元。

西里村是出了名的养牛村，共有500多户，其中138户都养牛。

龙江和牛的吸引力，与企业引领带动密不可分。走进龙江元盛食品有限公司的一间牛舍，上百头黝黑健硕的大黑牛在院子里悠闲地晒着太阳。

龙江元盛和牛产业股份有限公司副总经理蔡承达介绍，在龙江县支持下，公司在当地纯种和牛已繁殖到8500头，累计改良和牛15万头。

齐齐哈尔市委书记沈宏宇说，齐齐哈尔市把资源优势转化为产业优势，以工业化思维发展农业，不断寻求在粮食加工产业上的突破，打造“粮—食”“粮—药”“肉—食”“奶—乳”4个一体化全产业链，全力推动农业产业发展和农民增收致富。

“烤肉+旅游”点亮城市转型新名片

金色的芦苇在秋风中荡漾，不时露出一只只头顶红冠的白色“精灵”——国家一级保护动物丹顶鹤。面积2100平方公里的扎龙国家级自然保护区，是野生丹顶鹤繁衍栖息的家园，也是很多游客喜爱的“打卡地”。国庆期间，这里平均每天接待近万名游客。

在莫日根广场、哈拉古城遗址、库木勒草原走一走，再到雅尔塞镇哈拉新村的营地度过假日里的休闲时光……随着乡村景观不断优化，服务配套提档升级，游客在齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区的田野中感受“诗和远方”。

无论是节假日还是在平时，齐齐哈尔市更能吸引人的一块招牌是烤肉。“从长春坐高铁两个半小时就到齐齐哈尔了，下了车就直奔朋友推荐的这家烤肉店，明天上午去扎龙看鹤，这是我今年愿望清单里最重要的一项，如约实现了。”来自长春的游客陆婷婷说。

2022年6月，齐齐哈尔被世界中餐业联合会授予“国际（烤肉）美食之都”称号。这一年，烤肉产业链带给齐齐哈尔市产值200亿元。旅行社顺势推出的“专列+烤肉+观鹤+马戏”等组合项目，成为游览北国风土人情的一条黄金线路。

齐齐哈尔市文化广电和旅游局统计数据显示，全市中秋国庆假期接待旅游人数349万人次，同比去年增长75.9%；旅游收入16.2亿元，同比去年增长81.3%。（记者：刘伟、管建涛、张玥、梁冬）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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