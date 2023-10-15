新华社拉萨10月15日电 题：做优“旅游+”全域开发——西藏旅游新业态助力旅游业高质量发展

新华社记者春拉

拉萨古城、日喀则乡村、吉隆边境口岸；布达拉宫、加吾拉山、佩枯错、珠穆朗玛峰……“十天纵贯喜马拉雅骑行游”会是一种怎样的体验呢？

游客们骑行至卓奥友峰前合影。（资料图片）

中秋国庆假期前夕，西藏视野旅行社的潘华鹏备齐团队所需公路自行车、电动自行车、户外野营帐篷以及应急设备等装备后，带上高原医生、厨师、专业导游团队，开启了今年旅行社第4个外国高端精品团队的接待活动。

8名游客，7名服务人员，3辆跟车，沉浸式骑行在蓝天白云下、雪山湖泊边。“我们每天骑行约100公里，累了露营休息，享受美食，欣赏壮美山河。”潘华鹏说。

做优“旅游+”、追求国际标准、丰富产业形态，是2023年西藏旅游发展的目标。西藏自2022年末，在“冬游西藏”和本地游消费券等优惠促销政策引导下，全面开启了推动旅游业向高质量发展目标迈进的步伐。

今年初，西藏聚焦乡村振兴，全域实施“一县一品、一县一韵”特色乡村游、红色旅游。五一假期，仅拉萨俊巴渔村打造的乘坐传统牛皮船、体验皮划艇“非遗+”精品近郊游，即实现旅游收入7万余元，有效带动周边群众增收。

年中，西藏持续推动旅游与文化深度融合，各地市相继举办系列文化旅游节，其中藏博会和雪顿节累计接待国内外游客286.02万人次、实现旅游总收入超10亿元。

旅游新业态“景”上添花，更为西藏旅游市场吸引了众多年轻游客。

7月，2023喜马拉雅音乐节在古城拉萨唱响，2场音乐会累计吸引超过2万人次的观众。

8月，一场由西藏青年创意发起的民间文化节“圣山林卡”，3天引流数千人。跨界摄影展、文创市集、艺术家分享等丰富多彩的内容，尽情展示了传统藏式文化美学与青年潮流文化碰撞的火花与魅力。

9月，西藏味道美食体验周拉开帷幕，来自西藏各地的美食达人为游客带来了独具地方特色的味蕾盛宴。

西藏味道美食体验周活动现场。新华社记者晋美多吉 摄

携程中秋国庆订单大数据显示，入藏游客中，90后排名占比第一，占游客总量42.44%；80后排名第二，占游客总量27.44%；00后排名第三，占游客总量8.3%。

西藏自治区旅游发展厅数据显示，2023年1至9月份，西藏累计接待国内外游客4966.67万人次，同比增长67.43%。其中，接待入境游客85768人次，同比增长902%；接待国内游客4958.09万人次，同比增长67.19%。实现旅游总收入593.98亿元，同比增长46.21%。其中，旅游外汇收入4942万美元，同比增长1111.2%；国内旅游收入590.48亿元，同比增长45.45%。

2023年余额不足百天，然而西藏旅游依然奔赴在推进全域开发、全季挖潜、全链协同的“旅游+”红火经济中。

9月27日，西藏出台《西藏自治区关于促进夜间经济和假日经济高质量发展的措施》，积极推动特色民族文化展示、展演、体验、鉴赏不断向夜间延伸，旅游业进一步提质扩容，旅游经济释放强劲活力。

西藏自治区旅游发展厅厅长汪晓冬说，2023年西藏持续培育一批更具特色的专项、精品旅游产品线路，努力用资源吸引游客、用服务留住游客，为国内外游客提供更优质的旅游体验。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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