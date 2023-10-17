广发基金广泛深入开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动
9月15日至10月15日期间，国家金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办联合开展以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题的2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。
广发基金积极响应号召，持续推进金融知识“五进入”等系列投教活动，打造丰富多彩的特色投教作品，线上线下相结合，面向广大消费者普及金融基础知识、提示金融风险、引导树立科学投资观念，助力营造和谐健康金融环境。
聚焦重点人群 深入开展“五进入”
宣传月期间，广发基金投教基地聚焦大学生及年轻消费者等重点人群，集中开展进社区、进校园、进企业、进商圈、进农村等“五进入”教育宣传活动。
9月15日，广发基金投教基地走进南方电网肇庆供电局，面向青年职工开展投资知识讲座及财富流沙盘拓展活动，助力职场新人财商升级，增强金融安全意识。
南方电网肇庆供电局财商活动。（受访者供图）
9月20日，投教团队奔赴广东省肇庆市，联合当地新元社区居委会，组织肇庆学院在校学生参与《金融诈骗套路多 “防非”妙招听我说》主题讲座，揭示校园常见金融诈骗手段，筑牢校园反诈防线。
9月21日，投教团队远赴电子科技大学成都学院，面向高校学生开展《基金投资入门攻略》专题讲座，科普金融市场运作机制，强化学生金融风险防范意识。
丰富内容创意 探索投教新形式
除了深入群众身边开展线下投教服务，广发基金亦充分发挥线上媒体平台的传播优势，精心创作了《投资进化论》《投基有数》《漫说防非》《养老十日谈》《谈“钱”说案》等原创图文、漫画、访谈与音视频栏目，普及金融知识，强化风险防范意识。
《投资进化论》《投基有数》等栏目以音频、长图等形式生动地介绍了对当期市场的分析解读与投资技巧，传递价值投资与长期投资理念，帮助投资者提升对市场的理解、克服投资焦虑；《漫说防非》《谈“钱”说案》等栏目，则通过有趣有料的漫画讲述“防非”与反洗钱案例，提高大众对金融风险的辨识与防范能力；《养老十日谈》栏目采访了10位基民代表，呼吁共同关注个人养老金政策，通过真实案例为投资者们带来有益的养老规划指引。
为提升投资者学习的兴趣和效率，广发基金不断探索投教服务新形式，本次宣传月特别上线了“基金对对碰”和“登山探索营”投教趣味游戏。前者在游戏过程中帮助玩家认识各类基金品种，后者则通过问答闯关的形式，让玩家在登高过程中学习各类金融知识，提升金融素养。
打假金融“李鬼” 拉紧“防非”安全线
针对近期不法分子冒用基金公司名义进行非法活动的现象，中国基金业协会于宣传月期间发起“基金行业在行动——警惕假冒行业机构名义开展的不法活动”主题教育活动。
广发基金响应协会号召，开展打假金融“李鬼”的专项“防非”宣传，以短剧、音频、漫画、长图等形式制作了专题投教作品，通过列举业内假冒金融机构名义的诈骗案例，科普骗局手法及危害，加强更多投资者对此类非法活动的认知，提升防范意识与处置能力。
加强投资者教育与保护，是资本市场长期稳定发展的基础。广发基金投教基地表示，未来将继续聚焦“一老一小”、新市民等重点人群，扎实做好投教服务工作，持续通过多角度、广覆盖的宣教活动，发挥金融知识普及长效机制，助力提升广大消费者金融素养和金融安全意识。
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