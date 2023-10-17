原标题：代言人迪丽热巴助阵“入京21载”，红星美凯龙：拥抱新生代消费，构建立体大家居生态

10月15日，红星美凯龙入京21载周年盛典在北京东五环商场举行。

品牌年轻化，拥抱新一代消费者

“消费者年轻了，商场也要越来越年轻。品牌年轻化是红星美凯龙的重要战略。”红星美凯龙品牌创始人、红星美凯龙家居集团CEO车建新在致辞中提到，现在80后、90后甚至00后，已经成为家居行业的主力消费人群。红星美凯龙始终积极拥抱新一代消费者对美好家居生活的追求，不断升级场景、服务和体验。

截至2023年6月30日，红星美凯龙已经在北京、上海等200多个城市开业了465家家居Mall。据了解，过去37年来，红星美凯龙将现代的Shopping Mall与时尚、文化和艺术相结合，不断创新，家居商场已迭代至第九代。近期，红星美凯龙商场就因亮灯后外立面形如蓝色的盒子登上热搜。不过，不断更新迭代的红星美凯龙，不仅仅是商场外貌变得年轻时尚，消费理念和场景体验也都随着市场需求不断升级，成为所在城市或区域的时尚潮流生活地标。

大力发展高端电器，家装、家居、家电一体化

红星美凯龙家居集团助理总裁兼北京、山西营发中心总经理赵磊表示，高端电器是红星美凯龙非常重要的一个品类，几乎每个商场都有小则几千方，大则过万方的智能电器生活馆，已经逐步形成“买高端电器，就到红星美凯龙”的消费心智。

确实，从2018年开始，红星美凯龙就充分意识到“家居电器”一体化进化的力量，全面加速高端电器前置渠道的布局。截止2022年底，红星美凯龙已经在全国完成150家智能电器生活馆，聚焦进口电器、系统电器、高端厨电以及全屋大家电，成为各电器品牌的首选渠道。随着红星美凯龙对高端电器的定位从“第一战略品类”升级为“第一大品类”，电器品类在红星美凯龙商场的经营面积占比还将进一步扩大。

值得关注的是，红星美凯龙还在探索进一步细化高端电器品类馆运营，以精准化服务高端客户。今年3月，本次活动举办地北京东五环商场率先打造了全国首家家用电梯生活馆和全国最大的进口电器体验店——恒隆进口电器全球旗舰店，集结日立、迅达、三菱等头部品牌，为消费者提供全新场景体验。

平台生态化，以“家”为中心构建立体大家居生态

随着家居市场进入存量时代，以北京、上海为代表的一线城市，接近70%的家居消费者都来自与旧房的二次翻新，一线省会城市也有50%-60%的消费者来自于整体翻新、局部焕新。

“在存量时代，我们更要以用户为导向，满足和引领消费者的个性化和多元化需求。红星美凯龙这个盒子的想象空间还可以更大。”车建新表示。一切以满足以“家”为核心的、提升用户体验的业态，都可以加入到红星美凯龙商场。

过去几年，红星美凯龙不断拓展家居消费的边界，已经打造了高端电器、系统门窗等10大品类主题馆，今年又布局了M+高端设计中心，形成了一个线上线下全布局，家居、家装、高端电器全覆盖，品牌商、设计师资源全链接的“10+1”立体大家居生态。

显然，接下来红星美凯龙商场在业态布局上还将有更多新突破。红星美凯龙曾透露业态升级逻辑：聚焦主品类赛道，基于对消费者装修时的购物行为逻辑洞察，有些是对原有主品类的延伸，有些是进入新品类，有些是将小众品类聚合成品类赛道，将尝试时尚餐饮、新能源车、生活家电及3C、办公家具、户外家具、家居家饰等十大方向。

可以预见，未来消费者不仅可以在红星美凯龙买到家具、建材、电器，还可以休闲娱乐，好吃好玩好逛。

(责编：董童、李源)

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