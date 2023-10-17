原标题：江苏无锡：物联网相关产业规模超4000亿元

科技日报讯 （记者郑莉 通讯员黄宁）日前，江苏省无锡市委宣传部组织开展“智联世界 融合赋能”全媒体新闻行动活动。记者在活动中了解到，江苏无锡物联网产业目前已形成覆盖传感器、感知设备、智能硬件、信息通信、应用服务的完整链条，集聚物联网各领域企业超3000家，其中拥有国家级专精特新“小巨人”企业60家。2022年，无锡市物联网核心产业营业收入934.5亿元，带动相关产业规模4011亿元，同比增长16.2%。

这是无锡自2009年被国务院批复成为全国首个国家传感网创新示范区试点城市以来，针对物联网产业发展的痛点难点堵点，坚持以示范应用牵引打通创新链、产业链、市场链，着力推动物联网“由虚向实、从无到有、从弱到强”而带来的产业发展成果，为全国战略性新兴产业发展和制造业转型升级提供了可借鉴与复制的成功经验。

无锡市工信局相关负责人介绍，在发展物联网产业上，无锡围绕应用示范出台了一系列支持政策，走出了“标准引领、平台支撑、应用牵引、多点爆发、产业融合”的物联网可持续发展的“无锡模式”。目前，该市已打造出国家环境保护物联网技术研究应用（无锡）工程技术中心等创新平台30余个。

雪浪云作为无锡入选国家级“双跨”工业互联网平台企业，聚焦在设计与生产的工艺、运维的机理领域，通过数据来融合建模仿真与AI优化，打造新型工业App与工业软件，已成功覆盖22个行业9大领域。

远景全球物联网创新中心依托能源产业资源，开展物联网能源业务，开发远景智能EnOS智能物联网操作系统，打造全球最大的零碳技术数字平台。该中心开发的基于智能物联网技术的软件套件，旨在帮助企业和城市加快低碳数字化转型；基于EnOS开发的“方舟”碳管理系统，为全球超过300家客户提供端到端的数字化碳管理服务，协助减排和管理的二氧化碳总量超过10亿吨。

值得一提的是，近年来，无锡凭借物联网技术与应用先发优势，推动物联网与区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术深度融合，打造出智能传感器、车联网和工业互联网“一感两网”特色产业集群，为该市高质量发展注入新动力。

(责编：罗知之、陈键)

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