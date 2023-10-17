原标题：高性能液体橡胶首次实现国产化

工作人员展示高频覆铜板用液体橡胶。中国石化供图

科技日报讯 （记者操秀英）记者10月15日从中国石化获悉，中国石化茂名分公司5000吨/年液体橡胶装置近日成功产出合格产品——高频覆铜板用液体橡胶。该装置采用的是中国石化北京化工研究院自主研发的技术，它的顺利投产标志着我国高性能液体橡胶首次实现国产化，将为我国信息产业安全提供关键原材料支撑。

据介绍，高频覆铜板是应用于高频电子电路的超低介电损耗电子电路基材。高性能液体橡胶是高频覆铜板主要基材之一的优选材料，由高性能液体橡胶制备的高频覆铜板具有低介电常数、低介电损耗和低吸水性等特性，信号传播速度快，传输过程不失真。

(责编：罗知之、陈键)

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