人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高性能液体橡胶首次实现国产化

2023年10月17日09:13 | 来源：科技日报
小字号

原标题：高性能液体橡胶首次实现国产化

工作人员展示高频覆铜板用液体橡胶。中国石化供图

科技日报讯 （记者操秀英）记者10月15日从中国石化获悉，中国石化茂名分公司5000吨/年液体橡胶装置近日成功产出合格产品——高频覆铜板用液体橡胶。该装置采用的是中国石化北京化工研究院自主研发的技术，它的顺利投产标志着我国高性能液体橡胶首次实现国产化，将为我国信息产业安全提供关键原材料支撑。

据介绍，高频覆铜板是应用于高频电子电路的超低介电损耗电子电路基材。高性能液体橡胶是高频覆铜板主要基材之一的优选材料，由高性能液体橡胶制备的高频覆铜板具有低介电常数、低介电损耗和低吸水性等特性，信号传播速度快，传输过程不失真。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共促蓝色发展 “一带一路”国际合作高峰论坛举行首场吹风会
　　16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。…
【我在现场】搭建国际性多边合作平台 推进共建“一带一路”绿色发展
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部