邢 萌

原标题：科创板上市公司：共建“一带一路”十年的科创力量

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。科技创新为“一带一路”建设注入了新的增长动能，提供了新的发展路径。作为科技创新的“排头兵”，科创板上市公司在共建“一带一路”上积极担当作为，充分发挥技术和产业优势，以“硬科技”为笔，绘就高质量发展新图景。

据统计，科创板超60家上市公司投身“一带一路”建设，覆盖轨道交通、先进制造、新材料、光伏、通信技术等多个细分领域，通过海外投资建厂、基础设施共建、产品出口、技术合作等多种方式，带动中国技术、标准、设备走出去，为促进“一带一路”共建国家的合作共赢、实现共同繁荣注入强劲动力，充分彰显了“一带一路”上的科创力量。

基础设施“硬联通”

铺筑共兴之路

共建“一带一路”十年间，中国积极帮助“一带一路”共建国家加快基础设施建设，助力当地经济发展与民生改善。科创板轨道交通上市公司响应“一带一路”倡议，加快出海步伐，充分发挥技术优势，为基础设施“硬联通”提供坚实支撑。

中国通号作为全球领先的轨道交通控制系统提供商，从海外援建第一条铁路坦赞铁路到成功实现肯尼亚蒙内铁路商业运营，从中老铁路高速运营到印尼雅万高铁、匈塞铁路的全面建设，不断将中国成熟的轨道交通控制技术推向海外，产品和服务远销亚、欧、非、拉美等多个地区的二十多个国家，为当地轨道交通出行的数字化和信息化贡献了中国技术、提供了中国产品、展示了中国标准。

高铁电气研发的“简统化”接触网装备，是拥有完全自主知识产权的中国标准接触网产品，目前已全线应用于中国高铁海外第一单——印尼雅万高铁，成为中国高铁实现从“设备走出去”到“技术走出去”，再到“标准走出去”的生动写照。印尼雅万高铁作为标志性项目，是我国境外首条采用中国标准和技术合作建设的最高时速350千米的高速铁路，除了中国通号、高铁电气外，还能看到多家科创板上市公司的身影。

比如，时代电气助力雅万高铁融入印尼“水土”，为动车提供了牵引变流器、网络控制系统、充电机、外接电源箱、实时轴温检测系统、无线传输装置（WTD）等产品，总金额达1.89亿元；铁科轨道作为雅万高铁全线路高铁扣件产品供应商，供应高铁扣件产品合同金额达1.91亿元。

推动产业转型升级

“中国制造”亮点纷呈

科创板上市公司积极抓住历史发展机遇，借“一带一路”东风出海，以“中国制造”的“硬实力”推动“一带一路”共建国家的产业化转型升级。

十年间，中国电研在几十个国家留下了项目足迹，先后在围绕工业产品环境适应性基础研究核心的家电、交通工具、质量技术服务等行业领域为所在国提供了优质的产业化解决方案和技术服务。在智能装备领域，中国电研为“一带一路”共建国家客户设计开发家电产品220多款，规划和承建家电工厂50余项，累计供应智能生产设备逾6000台/套，带领300多家行业配套企业“走出去”，同时助力本地企业质量升级，促进相关产品出口贸易，为助推当地工业化发展做出不懈努力。

中控技术凭借领先的自动化控制系统、工业软件及海外市场解决方案技术和产品质量，持续部署东南亚、中东、非洲、欧亚等市场，不断提升海外本地化运营能力，同时公司与沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚等国际高端客户的合作正在深化。

作为领先的能源物联网解决方案提供商，威胜信息持续以亚、非、拉市场作为海外开拓的主要方向，积极拓展海外城市物联网市场。目前销售网络已覆盖非洲、亚洲、南美等市场，国际实现超千万个用户连接，为全球用户提供高质量的产品和服务。

共享生态文明建设成果

绿色发展注入增长新能

十年来，绿色发展取得积极进展，我国逐步成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。科创板上市公司响应“双碳”战略，充分发挥节能环保、清洁能源等领域优势，积极推进共建“一带一路”绿色发展。

晶科能源凭借全球领先的光伏技术和十余年的丰富行业经验，在东南亚布局行业领先的完整垂直一体化产能。马来西亚和越南基地的建成不仅带动当地居民的就业，促进当地经济绿色可持续发展，同时也将中国先进的光伏技术带到“一带一路”共建国家，提升本土的光伏应用水平，推动光伏产业的互联互通。

天合光能在“一带一路”共建国家布局光伏发展，因地制宜制定了高效一体化解决方案。

例如，越南Trung Son 35MW光伏电站项目装机量35MW，年发电量达67368MWh，可满足约35700个当地家庭的年用电需求，不但缓解当地电力供应紧张局面，还以绿色低碳的方式促进了当地经济社会的发展。

阿特斯同样是光伏企业中投资布局“一带一路”共建国家的中坚力量，公司为80%以上的“一带一路”合作伙伴提供了太阳能发电产品和服务，累计销售额超300亿元。同时，公司在泰国、越南等地设有生产制造基地，投资规模超过40亿元，雇佣超2000名在职员工，累计为当地提供了近10000个就业机会。

(责编：罗知之、杨迪)

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