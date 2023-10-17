央行加量平价续作7890亿元MLF 业界预计本月LPR“按兵不动”
为维护银行体系流动性合理充裕，10月16日，中国人民银行（以下简称“央行”）开展1060亿元公开市场逆回购操作和7890亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别维持1.8%、2.5%不变，充分满足了金融机构需求。
从MLF操作来看，本月到期规模为5000亿元，故央行此次MLF操作为加量续作，MLF净投放规模2890亿元。在分析人士看来，近期资金面延续收敛态势，MLF加量续作具有必要性。
通过中国货币网数据梳理，9月份DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）均值为1.97%，高于当前短期政策利率（1.8%）。中秋国庆假期后，受逆回购大量到期、政府债发行放量等因素扰动，资金利率整体也处于较高水平。截至10月13日，10月份以来DR007均值为1.86%。
“受政府债供给扰动犹存、信贷维持一定景气度、月度缴税及月末因素影响，机构融出资金心态相对谨慎。为此，MLF加量续作有其必要性，这有助于平滑各因素对流动性的冲击，平稳市场波动，并缓解银行机构的谨慎预期，继续强化对实体经济的支持。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示。
温彬补充说，近期同业存单发行利率持续上行，表明银行对MLF需求也有所增加。
Wind数据显示，9月份，1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率均值为2.44%，较8月份上行0.18个百分点。其中，9月末甚至一度升至2.51%以上，超出当前MLF利率水平。进入10月份后，1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率仍在高位徘徊，截至10月13日，均值为2.46%。
“同业存单利率抬升，与MLF的利差不断收窄，也使得银行机构对于MLF的需求大大增加。为此，在当前环境下，10月份央行加量续作MLF也是市场供需平衡的结果。”温彬说。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，本月MLF大规模加量续作，在持续释放稳增长政策信号的同时，也能为特殊再融资债券发行营造有利条件。
对于本月MLF操作利率维持不变，温彬认为，一方面，年内已进行两次降息，经济基本面逐步改善，短期内政策利率无进一步下调必要；另一方面，短期内汇率承压运行，“内外平衡”考量下，MLF利率不变也是最优选择。
今年以来，MLF操作利率已经历了两次下调——6月份，由2.75%下调10个基点至2.65%；8月份，再次下调15个基点至2.5%。伴随着政策利率的下调，LPR（贷款市场报价利率）也有所调整。其中，1年期LPR年内累计下调20个基点至3.45%，5年期以上LPR下调10个基点至4.2%。
王青表示，考虑到10月份MLF操作利率不动，加之政策面正在引导银行降低实体经济融资成本，以及存量首套房贷利率较大幅度下调，银行净息差承压，当前报价行降低LPR报价加点动力不足，预计两个品种的LPR保持不变的可能性更大。
温彬也认为，目前新增和存量贷款利率已明显下行，预计10月份LPR将“按兵不动”。
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