共建“一带一路” A股上市公司已成为主力军
今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。十年来，共建“一带一路”取得举世瞩目的成就，“一带一路”朋友圈持续扩大。截至今年6月底，已有150多个国家和30多个国际组织加入共建“一带一路”大家庭。十年来，资本市场主体积极参与“一带一路”建设，资本市场对外开放在制度和机制上向着更高水平迈进。
资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。十年来，资本市场深入推进高水平双向开放，境内外市场增进互联互通，投融资方式不断创新和丰富，“一带一路”建设获得金融支持；境内上市公司和金融机构积极“走出去”，为“一带一路”建设提供专业服务；我国与共建“一带一路”国家监管机构建立高效监管协调机制，为各类金融机构及投资主体创造良好投资环境。
共建“一带一路”已经从“大写意”进入“工笔画”阶段，展望未来，资本市场将在高水平双向开放中，创新服务方式，拓宽投融资渠道，为高质量共建“一带一路”提供源源不断的动力。
拓宽直接融资渠道
近年来，资本市场深改持续推进，多层次市场体系不断完善，支持“一带一路”相关企业IPO和再融资。同时，交易所债市不断创新，先后试点熊猫债和“一带一路”债券，支持共建“一带一路”国家（地区）政府类机构、企业及金融机构在交易所发行政府债券或公司债券，募集资金用于“一带一路”建设。
“资本市场具备高效的定价机制，能够降低融资成本，提高投融资效率，为参与‘一带一路’建设的企业和各方提供便利的投融资条件。”立信会计师事务所董事长、首席合伙人朱建弟对《证券日报》记者表示，总体来看，资本市场对“一带一路”建设的支持力度较大，通过股票市场和债券市场为参与“一带一路”建设的企业提供了比较全面的金融支持。
国务院新闻办公室日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书（以下简称“白皮书”）显示，截至2023年6月底，交易所债券市场已累计发行熊猫债99只，累计发行规模1525.4亿元；累计发行“一带一路”债券46只，累计发行规模527.2亿元。
中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，熊猫债以其独有的跨境优势面向“一带一路”主要国家，充分吸引各地优质企业、金融机构等发行熊猫债，便利国际金融机构的人民币投资，助力“一带一路”建设稳步推进。
中金研究院董事总经理赵扬接受《证券日报》记者采访时表示，在一级市场中，“一带一路”金融多元化初见成效，境内债券市场发行的“一带一路”债券、熊猫债能够为共建“一带一路”国家提供更优惠的贷款条件；部分中资私募股权机构设立“一带一路”专项基金或投资共建“一带一路”国家的企业，这些具有较高风险容忍度、较长投资期限的PE/VC投资有望成为尚处早中期发展阶段的共建“一带一路”国家创新型中小企业的重要资金来源。
投资品种日益丰富
在投资方面，我国境内交易所推出“一带一路”基金产品，积极探索与境外交易所开展ETF产品互挂，丰富境内外“一带一路”投资标的，吸引国内外投资者参与投资，为“一带一路”建设提供融资支持。
据Wind数据统计，截至10月15日，国内存续“一带一路”主题基金12只（A类、C类等合并统计），合计规模27.87亿元。目前，沪港、深港、中新ETF互通机制已经建立，内地与香港ETF互通产品超过百只，中新ETF互通产品3只。
近日，新加坡交易所集团首席执行官罗文才表示，预计今年年底前会迎来第二批ETF产品互通，可以扩大市场和投资者的选择面。
明明表示，对投资者而言，权益市场和债券市场都有丰富的参与“一带一路”投资的机会。权益市场方面，共建“一带一路”倡议为相关产业链公司提供了诸多发展机遇，投资者可通过权益投资或基金投资分享“一带一路”的发展红利；债券市场方面，投资者也可通过投资熊猫债等产品实现“一带一路”主题投资。
近年来，我国期货市场加快对外开放，特定品种日益增多，助力共建“一带一路”国家的企业和金融机构提高风险管理能力。自2018年首次以境内特定品种方式引入境外交易者以来，目前国内期货市场特定品种超过20个。
朱建弟表示，大宗商品是中国与共建“一带一路”国家之间合作的一个重要抓手，原油、铁矿石等多个特定品种引入境外交易者，吸引共建“一带一路”国家的企业和金融机构参与我国期货市场，可以有效提升我国期货市场的商品定价能力，完善风险管理和投资工具，为市场主体应对大宗商品价格波动和汇率波动风险提供套保工具，提升企业抗风险水平。
支持境内企业“走出去”
共建“一带一路”倡议提出以来，我国对外直接投资额明显增加。商务部最新数据显示，2023年前8个月，我国企业对共建“一带一路”国家非金融类对外直接投资额为1403.7亿元，同比增长22.5%。
上市公司是共建“一带一路”的主力军。中国上市公司协会发布的《中国上市公司共建“一带一路”白皮书2021》显示，上市公司参与“一带一路”建设，主要通过开展商品采购、产品销售、承揽工程、金融服务、投资和融资六项业务实现。2020年，上市公司“一带一路”业务发生金额总计达4.38万亿元。
一方面，资本市场持续深化并购重组市场化改革，支持上市公司通过跨境并购等方式“走出去”，参与“一带一路”建设。朱建弟表示，建筑、机械类企业参与“一带一路”建设需要大量的资金支持以及本地化资源投入，通过并购重组，企业在获得资金的同时，可以快速获得进入目标国家市场的资源和能力，进而扩大规模、增强实力，为共建“一带一路”贡献力量。
另一方面，上市公司积极承包共建“一带一路”国家工程、项目。如中国中铁是“一带一路”建设中主要基础设施建设力量之一，是中老铁路、印度尼西亚雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉国帕德玛大桥等项目的主要承包商。中曼石油表示，公司将先进的石油大型成套装备、油服工程技术服务和油田项目开发管理经验输出到共建“一带一路”国家，促进当地经济和社会发展。
明明表示，我国建筑、机械类企业具备一定竞争力，金融支持助推相关企业提升海外市场份额，实现国际化的战略布局。此外，通过建筑、机械类企业在共建“一带一路”国家开展业务，稳步推进当地基础设施建设，有助于为后续更多企业参与“一带一路”建设奠定基础。
此外，证券监管部门积极引导证券经营机构完善国际化布局，在重要节点国家和城市开展业务，更好地服务“一带一路”建设和中国企业“走出去”。
赵扬表示，金融机构通过在共建“一带一路”国家设立分支机构，一方面，可以更好地提供本地化的金融服务，为当地经济建设和贸易活动提供支持；另一方面，境外分支机构可以为中国企业提供更便利的金融服务，从而促进和加快中国企业在共建“一带一路”国家的投资和贸易活动。此外，金融机构本身也可以更深入地了解当地金融市场的特点和需求，提供更具竞争力的金融产品和服务，从而增强中国金融机构在国际金融市场上的竞争力。
跨境监管合作“保驾护航”
在境内外投融资活动日益活跃的同时，监管部门加强与共建“一带一路”国家的跨境监管合作，建立高效监管协调机制，为企业投融资活动提供制度保障，创造良好的金融环境。
“‘一带一路’建设过程中，各企业的投融资需求规模庞大，在丰富金融产品创新、增强金融支持的同时，推动建立区域内监管协调机制，有助于防控金融风险，维持境内外资本市场的健康发展，进而更好地服务企业。”明明表示。
白皮书显示，金融监管合作和交流持续推进，中国银保监会（现国家金融监督管理总局）、证监会与境外多个国家的监管机构签署监管合作谅解备忘录，推动建立区域内监管协调机制，促进资金高效配置，强化风险管控，为各类金融机构及投资主体创造良好投资条件。
证监会数据显示，目前，我国已与67个国家或地区的证券期货监管机构签署了双边监管合作谅解备忘录，建立了监管合作机制并不断深化跨境监管合作。
朱建弟表示，证监会与多个境外国家监管机构签署监管合作谅解备忘录，推动建立区域内监管协调机制，首先有助于解决“一带一路”建设金融活动中的监管障碍和挑战，促进信息共享、合规监管和风险管理；其次，有助于降低跨境投资的成本和风险，吸引更多资金流入区域内金融市场，促进资金高效配置；再次，有助于共享风险信息、交流监管经验，加强对区域内金融风险的监测和应对能力，降低共建“一带一路”国家系统性风险和金融市场的不稳定性，保护投资者的利益；最后，可以提供更稳定、透明和可预测的监管环境，减少不确定性，增加投资者信心，吸引更多的金融机构和投资主体参与“一带一路”建设。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 共促蓝色发展 “一带一路”国际合作高峰论坛举行首场吹风会
- 16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。…
- 评论
- 关注