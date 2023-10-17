彭 妍

原标题：多家银行推出非试点地区预约开户服务 方便客户办理个人养老金业务

四季度以来，商业银行推广个人养老金开户的力度持续加大。多家银行先后推出个人养老金非试点地区账户预约开户营销活动。为此，业内对于试点地区扩容以及更多中小银行被纳入个人养老金试点机构预期升高。

多家银行

布局非试点地区

自去年11月至今，个人养老金制度即将落地满一周年。

近期，为了鼓励非试点地区客户预约开户，江苏银行、交通银行、华夏银行等多家银行纷纷加大个人养老金业务营销活动力度，推出了微信立减金、现金红包、抽奖等活动。

例如，非试点地区的客户可在华夏银行办理个人养老金账户预约开户业务，客户成功完成个人养老金开户预约并且后续成功开户可获得50元微信支付立减金。江苏银行无锡分行推出了个人养老金业务预约有礼活动，无锡分行客户通过手机银行App首次成功预约个人养老金业务，即可参加抽奖，并在权益商城兑换礼品。

据记者不完全统计，今年以来，国有大行以及股份制银行纷纷推出个人养老金非试点地区预约开户福利活动，活动区域涉及广东、江苏、云南、安徽、陕西等省。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对《证券日报》记者表示，获准开办个人养老金账户无疑是商业银行获客活客的重要抓手，必将极大地推进商业银行的财富管理和大零售业务布局。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，多家银行推出非试点地区客户预约开户服务很可能意味银行已经做好了试点地区扩大的准备。未来个人养老金业务势必将会纳入更多中小银行，争取更多居民参与个人养老金。

多方面推动

个人养老金高质量发展

经历了近一年的试点，虽然银行加码个人养老金业务营销力度 ，但是个人养老金业务在推广过程中仍存在“开户热缴存冷”现象。

杨海平表示，个人养老金业务确实存在建立账户人数占基本养老保险参保人数比例低，已缴费人数占建立账户人数比例低等问题。此外，从产品供给情况来看，个人养老金产品的类型和数量有待丰富。杨海平建议进一步加大个人养老金税收优惠力度，可以研究的方向有：缴存环节的抵扣额度应适度提高；领取环节在保持不并入综合所得的前提下，按照账户总金额设置起征点；简化抵扣和纳税流程等。

明明认为，可以参考德国里斯特养老金政策，考虑对低收入或三孩家庭直接补贴，撬动更多人参与。目前缴纳上限较低，可以参考日本对不同人群分档设置不同上限；也可以参考美国，打通第二、三支柱的转存制度，释放更多资金。

中国银行研究院博士后李一帆表示，从产品和服务客户方面，一是根据市场需求，加快推进配套金融产品及服务创新，丰富个人养老金账户的投资选择，更好地满足市场多元化、个性化的投资配置需求；二是加大线上线下全渠道推广力度，对持续缴存客户提供针对性补贴，以优质服务提升客户参与积极性，增加客户留存。

李一帆建议，紧抓银行数字化转型契机，以金融科技赋能个人养老金业务系统，持续优化个人养老金系统功能，着力提升客户体验，进一步提升服务能效。

(责编：罗知之、杨迪)

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