杜雨萌

原标题：翻山越岭绘新章 央企谱写共建“一带一路”十年多赢路

“美美与共、天下大同”。今年是共建“一带一路”倡议提出的第十年。十年来，共建“一带一路”既为“人类命运共同体”架起了一条条合作共赢、民心相通的桥梁和纽带，也成为当前深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

回顾十年发展，中央企业作为共建“一带一路”的“先行军”与“主力军”，参与建设了一大批示范性项目。截至目前，中央企业在全球190个国家（地区）有8000多个机构和项目，境外资产总额近8万亿元，较10年前翻了一番。

国务院国资委有关负责人告诉《证券日报》记者，党的十八大以来，国资委指导中央企业以参与共建“一带一路”为重点，不断探索提升企业国际竞争力的路径，国际化经营取得新成效。下一步，国资委将继续推动中央企业围绕推动重大项目高标准建设，聚焦当地民众需求拓展合作新领域，以及坚持质量效益优先、扎牢风险防控网等方面参与共建“一带一路”。

“中国造”基建硬联通

激发合作潜力

基础设施的“硬联通”是共建“一带一路”的优先方向，也是各项合作的重要基础。十年来，在“硬联通”方面，中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路、比雷埃夫斯港等一批标志性项目陆续建成并投运，“六廊六路多国多港”的互联互通架构也已基本形成。

今年10月2日，在印度尼西亚首都雅加达哈利姆高铁站，雅万高铁正式宣布启用。雅万高铁是中印尼两国务实合作的标志性项目，其连接印度尼西亚首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里。

“原先，印尼雅加达至万隆两城市间，只有一条修建于100多年前的老旧铁路，时速仅50多公里，旅客旅行时间长，舒适度差。”中国中铁相关负责人告诉《证券日报》记者。

上述相关负责人向记者介绍，中国中铁是雅万高铁中方主要参建企业和中方最大股东，雅万高铁是印尼的第一条高铁，是中国高铁全系统、全要素、全产业链走出国门“第一单”。另外，中国中铁在雅万高铁建设过程中，大量采购使用印尼本地生产的钢材、水泥等原材料和通用的四电、机械设备，累计采购金额达到51.2亿美元。而且，铁路建设还创造了就业机会，为印尼当地带来了5.1万人次的就业。

另外，记者从中国中车了解到，雅万高铁动车组由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头组织，中国中车旗下中车四方股份设计制造，是中国首次出口国外的高铁列车。雅万高铁动车组采用中国标准，依托“复兴号”中国标准动车组先进成熟技术，依据印尼运行环境和线路条件进行适应性改进，为雅万高铁量身定制。其高标准集中体现在“高速度、高智能、高环境适应力、高舒适、高定制”五个方面。

据中车四方股份雅万高铁动车组总体主任设计师张方涛介绍，雅万高铁动车组全车设有2500多个检测点，可对动车组所有关键系统进行实时监测、预警和诊断。专门配备地震预警系统，可以自动接收地震警报信息，指导司机或自动采取减速、紧急停车等措施，行车更安全。

据国务院国资委有关负责人介绍，截至目前，中央企业累计承担港口、铁路、机场等项目超200个。

应该说，得益于基础设施的互联互通，这也为中国与“一带一路”共建国家的贸易往来提供了经贸合作的基础。据中国诚通有关负责人介绍，仅2022年，中国诚通与82个共建“一带一路”国家开展外贸业务共计23.6亿美元，占集团进出口额的80%，较2020年增加87.1%，占比提升30个百分点。

中国化学工程集团相关负责人也向记者表示，目前其业务遍及80多个共建“一带一路”国家和地区，近期新签合同金额达150亿美元。

“下一步，国务院国资委将继续推动中央企业深化传统基础设施建设，加强新型基础设施项目合作，推进新的重大项目落实落地。”国务院国资委有关负责人说。

打造绿色发展新引擎

央企海外“风”“光”无限

共建“一带一路”不仅是经济繁荣之路，也是绿色发展之路。

十年来，中央企业“跨越山海”持续深化与共建国家的国际能源合作，一大批标志性清洁能源项目陆续投入运营，为共建国家送去“绿色之光”。

作为土生土长的巴基斯坦人，三峡集团巴基斯坦卡洛特水电站企业社会责任部经理莫亚兹·阿万清楚地记得，十多年前，由于巴基斯坦频繁停电和断电，其经常要在烛光下艰难地学习。这样的经历，也让莫亚兹·阿万一直想通过自己的努力为家乡带来“光明”。

卡洛特水电站是中巴共建“一带一路”首个大型水电投资建设项目，项目总投资约17.4亿美元，总装机72万千瓦，年平均发电量32亿千瓦时，可满足当地200多万个家庭生活用电需求。

卡洛特项目的成功建设使莫亚兹·阿万的梦想更加远大。他认为，“对于像巴基斯坦这样的发展中国家来说，优先寻求绿色道路、探索可靠的清洁能源替代方案至关重要。”

“应该说，卡洛特水电站的投产发电，既有效缓解了巴基斯坦电力短缺问题，又创造了大量就业岗位和可观经济效益，助力当地减贫。”作为三峡集团国际化经营的重要平台，三峡国际相关负责人告诉记者，未来，三峡国际还将高标准推进西班牙、巴西、哥伦比亚、秘鲁等地区的在建清洁能源项目，进一步探索中东、北非、东南亚等“一带一路”合作伙伴国家的清洁能源合作机会。

将镜头切换至孟加拉国的东南部城市——科克斯巴扎尔，这里坐落着孟加拉国首个集中式风电项目——科克斯巴扎尔风电项目。该项目由国家电投五凌电力投资开发，装机容量66兆瓦，共安装22台风机。

据记者获悉，该项目已于今年10月12日正式并网发电。预计每年可提供超过1.45亿度绿色电力，减少煤炭消耗4.46万吨，二氧化碳排放量10.92万吨，满足10万家庭用电需求。

作为共建“一带一路”的重要“先锋队”，十年来，中国能建亦打造了一批具有能建特色的“中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥”，高质量地推动共建“一带一路”能源合作走深走实。数据显示，近五年中国能建共建“一带一路”国家累计签约超过5000亿元，占我国企业签约比重超过10%。

中国能建相关负责人告诉《证券日报》记者，面对世界能源发展新格局和新趋势，国际市场新一轮“大发展、大突破、大跨越”蓄势待发，中国能建将围绕推进海外“风光水火储”“源网荷储”一体化与绿电制氢、绿电制氨、新型储能等产业投资建设联动发展，加快落地实施一批战略性、示范性、引领性的海外项目。

据悉，共建“一带一路”倡议提出以来，中国已与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，中国在共建“一带一路”国家的绿色低碳能源投资已经超过传统能源。

记者另从国务院国资委获悉，目前，仅中央企业在共建“一带一路”方面已累计承担水电、风电、光伏项目超270个，助推所在国能源绿色转型、低碳发展，助力全球碳达峰、碳中和。

中国广核集团有关负责人向记者透露，仅从目前来看，年内中国广核集团在孟加拉国和老挝分别还有清洁能源项目待开工。其中，孟加拉达卡66万千瓦气电绿地项目是其在孟加拉国首个自主开发的绿地项目；老挝北部电力互联互通清洁能源项目是老挝迄今最大的能源投资项目，将打造超过5000兆瓦的风光水储一体化清洁能源示范基地。

国家能源局有关负责人表示，共建“一带一路”能源合作为促进世界经济繁荣和社会发展提供了新动能，为推动全球能源治理体系变革提供了新方案。

(责编：罗知之、杨迪)

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