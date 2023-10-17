据国家开发银行官方网站消息，日前，由中国国家开发银行融资支持、中国和印尼合作建设的雅加达至万隆高速铁路正式启用，两地间最快旅行时间由3.5小时压缩至40分钟。这是印尼和东南亚第一条高速铁路，也是中国共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想对接、中印尼两国务实合作的旗舰项目，全线采用中国技术、中国标准，并大量采购使用印尼本地生产的建筑原材料、招聘印尼员工参与工程建设。

雅万高铁开通后，将大大改善当地交通条件，便利沿线民众出行，并带动商业开发和旅游产业发展，为区域经济社会发展注入加速度、提供新动力。

国家开发银行相关负责人介绍，该行高质量推进共建“一带一路”专项贷款落地实施，全面落实《负责任融资共同原则》《“一带一路”绿色投资原则》等，将绿色标准、环境和气候风险纳入境外投融资评估决策，强化项目自身现金流和风险管理，努力为共建“一带一路”提供更加优质的金融服务。截至2023年9月末，国家开发银行共建“一带一路”专项贷款已累计实现合同签约5333亿元等值人民币，累计发放贷款4915亿元等值人民币。在专项贷款支持下，一批基础设施、产能合作、金融合作、社会民生、生态环保等领域项目取得重要进展，有效促进了当地经济社会发展，实现了中国与共建国家互利共赢、共同发展。除共建“一带一路”专项贷款外，前两届高峰论坛成果清单中涉及国家开发银行的各项重大举措、务实合作项目、机制平台建设和规划咨询合作等，均已落实或转为常态化工作。

截至2023年9月末，国家开发银行已累计支持了1300多个“一带一路”项目，累计投放资金2800多亿美元。

国家开发银行支持的尼日利亚莱基深水港项目（受访者供图）

国家开发银行坚持共商共建共享，聚焦金融合作和多元协同，推动搭建多边金融合作机制，深入推进与共建国家金融机构和国际金融机构的多双边合作，积极参与国际金融治理，凝聚服务共建“一带一路”金融合力。

近年来，国家开发银行积极通过联合融资、第三方市场合作等多种方式，与国际金融机构开展务实合作。另外，国家开发银行推动多种形式多双边金融合作持续深化，为各国间开展金融交流搭建了良好平台，为不断提升共建“一带一路”资金融通质效注入了持续动力，将理念认同转化为更多务实合作成果。

作为开发性金融机构，国家开发银行遵循市场规律，按照市场化运作要求，致力于发挥政府与市场之间的桥梁纽带作用，积极支持共建“一带一路”重点项目建设。对外，为“一带一路”合作伙伴提供更多市场机会、投资机遇、增长机遇。对内，立足扩大内需，充分利用国内国际两个市场两种资源，为对外贸易、对外投资、物流流通等领域提供金融服务，推动实现更高水平对外开放，服务加快构建新发展格局。

国家开发银行支持提升中欧班列基础设施能力（受访者供图）

国家开发银行积极发挥开发性金融功能作用，多措并举支持班列基础设施能力提升：支持中欧班列境内通道瓶颈路段升级及扩能改造和重点口岸站建设，促进中欧班列境内通道网络不断完善；服务节点城市综合物流能力建设，为郑州中欧班列集结中心示范工程等项目提供助力，促进中欧班列开行由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变，加快形成“干支结合、枢纽集散”的高效集疏运体系；通过稳外贸、国际物流供应链专项贷款等金融产品，为中欧班列“长安号”“长江号”运营主体提供支持，助推中欧班列货运能力稳步提升。

多年来，国家开发银行积极支持适应与减缓气候变化的项目，扩大符合国际标准的绿色项目投融资规模。

在推动重点项目建设的过程中，国家开发银行聚焦对外开放和经贸合作，积极推动中资企业在对外投资、承包工程、进口大宗商品项目中使用人民币融资产品，有力服务了推进人民币国际化。

十年来，在国家开发银行融资支持下，印尼雅万高铁、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路一期修复、老挝万象至万荣高速公路、哈萨克斯坦奇姆肯特炼油厂升级改造等一批重点项目稳步实施，泰达苏伊士经贸合作区、中国—印尼综合产业园区青山园区等一批境外园区建设取得积极成果，中小企业、卫生、农业、教育等领域一批民生项目加速推进，进一步增强了合作国自主发展能力，也为中国与共建国家深化各领域互利合作提供了坚实支撑。

国家开发银行支持马来西亚沙捞越州Kidurong燃气电站建设（受访者供图）

十年来，国家开发银行立足中国特色，总结运用开发性金融国际实践的成功经验，通过智库、规划、交流研讨等多种手段，助力中国与共建国家开展人文交流，增进文明互鉴。

国家开发银行发挥开发性金融功能作用，通过开展规划合作对接、国际战略研究、重大项目咨询、国际交流合作等方式，与国内外政府、企业、国际组织增进互信，搭建交流平台，奠定合作基础。积极发挥“融资+融智”作用，聚焦基础设施、绿色发展、数字经济三大领域，开展创新研究、项目咨询，构建伙伴关系和推动能力建设，为共建“一带一路”规则标准“软联通”贡献智库力量，推动一张张合作“蓝图”转化为高质量共建“一带一路”的施工图、实景图。

“国家开发银行将认继续准确把握高质量共建‘一带一路’的发展方向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入加快构建新发展格局，统筹发展和安全，培育资金融通新动能，为服务共建‘一带一路’高质量发展、推进高水平对外开放、构建人类命运共同体提供更加优质的开发性金融服务。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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