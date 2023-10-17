乡村行·看振兴｜重庆梁平区：统筹“人地技制”藏粮丘陵山地
秋收时节，稻田稻浪翻滚，作为“巴渝粮仓”的重庆梁平区又迎来了丰收景象。
梁平是重庆产粮大区，常年水稻播种面积达到43万亩。近年来，梁平区统筹“人地技制”，即引入种粮“新农人”、大规模改田改善种粮基础设施条件、推广科学农技农艺、持续完善种粮激励机制，让种粮有效益，农民的“稻路”越走越宽广。
9月27日，在重庆梁平区铁门乡长塘村优质水稻种植基地，收割机将收割的稻谷卸入运输车中。（刘辉 摄）
梁平区多丘陵山地，耕地细碎制约着粮食稳产增产。近年来，梁平区高标准投入、高质量建设，重点对高标准农田进行改造提升，解决粮食生产的土地瓶颈问题。梁平区高标准农田改造提升突出“四改一化”，即因地制宜将地块“改大”，实现小田变大田，弯变直、短变长；“改水”以实现旱能灌、涝能排；“改路”以实现地块间互联互通，提高农机作业效率；通过施有机肥、秸秆还田等“改土”以提高耕地质量。“一化”即实现耕作机械化，减少劳力投入，提高农业效益。最近两年，梁平区实施的高标准农田改造提升面积就达到了10万亩。
梁平区农业农村委干部胡文祥告诉记者，田块改造后，大中型农机具下得了田、转得开身，全程机械化后种粮成本每亩下降三四百元以上。
改田夯实了粮食生产基础能力，农民种粮的相关激励机制也不断健全：为了缓解粮食生产贷款难、贷款贵，梁平区每年安排500万元用于粮食产业贷款贴息，重点满足种粮大户涉农贷款需求；每年区财政安排相应资金，用于水稻种植保险保费补贴，抗御重大自然灾害，为恢复再生产提供帮扶等。
9月14日，在重庆梁平区蟠龙镇扈槽村，收割机在稻田中收割水稻。（刘辉 摄）
在梁平区，粮田变成良田，配套激励政策越来越好，吸引了越来越多农业大户投身到规模种粮中去。今年梁平区种粮大户达到了333户，比去年增长了73户。
今年秋收，梁平区种粮大户邓中也迎来自己的丰收季。邓中告诉记者，他自己流转的2600多亩水稻田已基本收割完毕，平均亩产量600多公斤。
梁平区种粮大户蒋丽英除了自己种植2000多亩水稻田之外，还组建了农机专业合作社，为农民提供种粮社会化服务。“农机专业合作社的服务涵盖了机插秧、无人机飞防等水稻‘耕、插、防、收’各个环节，规模种粮的市场越来越广阔。”蒋丽英说。
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