熊嘉艺

原标题：乡村行·看振兴丨广州增城：“小特产”推动“大发展”

金秋时节，走进广州增城区，一片片稻田映入眼帘。田间水稻抽穗整齐，微风吹过，稻香阵阵。

“今年丝苗米长势不错，早稻平均亩产达到800斤，晚稻丰产丰收可期！”“90后”种粮大户沈燕芬话语间充满对丰收的期盼。

一方水土产一方物。广州增城区是丝苗米发源地，岭南温润的水土孕育了芬香可口的丝苗米。近年来，增城区不断擦亮特色农产品金字招牌，做大做强丝苗米、迟菜心等特色产业，延长产业链条，向一二三产业融合发展。

广州增城丝苗米现代农业产业园稻田景观。（增城区委宣传部供图）

“以前丝苗米加工在城市，原料在乡村。”广州增城农投集团品牌负责人骆芳芳说，近年建成丝苗米产业园，实现了丝苗米“种子、育秧、管护、烘干、销售”五位一体全链升级，通过产业链延长，把米的价值最大程度地留在乡村。

立足联农带农增收，增城区丝苗米现代农业产业园搭建了村企资源整合平台，推进农民资源入股参与新农企经营。依托生产托管服务中心开展农业社会化服务，促进小农户和现代农业有机衔接，今年以来，实现了产业园区内农民人均可支配收入比建园前增长32%。

国庆期间，增城稻田文旅成为热门目的地，稻田游、农事体验等活动为当地带来了不少游客，三产融合效益初显。“全产业链发展让我们看到了丝苗米产业的希望，增强了种粮的信心和底气。”沈燕芬说。

增城区一处农田，种粮大户沈燕芬（前）查看禾苗长势。新华社记者邓华 摄

入秋渐凉，增城区小楼镇迟菜心田间却格外红火。种植大户张岳永说：“还有十多天，第一批迟菜心就要上市！”

迟菜心是增城特色冬种蔬菜品种，菜质鲜嫩、香脆甜爽，因其时至深冬味最鲜甜，比一般菜心要迟，所以称为“迟菜心”。

从2004年起，增城开始通过菜心美食节等活动，把“增城迟菜心”作为政府区域品牌向外界推介。近年来，当地建成迟菜心省级现代农业产业园，打造聚焦迟菜心产业的大数据平台，不断发挥辐射带动效应，拉动产业升级。

广州增城区迟菜心省级现代农业产业园。（增城区委宣传部供图）

张岳永种了十多年迟菜心，说起近些年的改变，他掰着手指头一一数来：“以前大家种的菜层次不齐，现在从种子到肥料，都有产业园指导标准化种植，菜的品质提升了；过去迟菜心价差能有两三倍，菜农很被动，现在产业园统一收购，菜农心里有了底，少了顾虑，就能专心种好菜。”

迟菜心托起致富梦，菜农们的日子越过越红火。在增城区，迟菜心种植面积已有约6万亩，种植农户超过1.3万人，年产值达到了6亿元。

利用一个特产，带动一个产业，形成一个产业集群，致富一方百姓。从丝苗米到迟菜心，增城区把“小特产”做出了“大文章”。

目前，增城区丝苗米、荔枝、迟菜心等优势特色产业区域公用品牌价值已超过110亿元，引进培育出一批带动性强的龙头企业，引导资金、人才、科技、信息等要素不断集聚，产业规模还在不断壮大。

“发展特色产业是实现乡村振兴的重要途径。”增城区农业农村局相关负责人说，增城区将持续做优乡村特色产业，加强现代农业产业园、优势特色产业集群、产业强镇等发展平台和项目的整合，梯次推进乡村产业高质量发展，拓展农民致富增收渠道，带动更多农民增收致富。

(责编：罗知之、杨迪)

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