近日，英特尔发布了最新超能云终端解决方案——英特尔超能云终端Pro3.0版本。

英特尔网络与边缘事业部HEC中国区总经理陆英洁介绍，英特尔超能云终端是一款以“云端管理、本地计算”为特征的云终端产品参考设计方案，拥有强大的本地计算能力、低网络依赖性、高度兼容的I/O外设支持、快速的集中部署与远程维护等特点，能够为用户提供与传统PC一致的出色体验。同时，Pro3.0版本搭载了第13代英特尔酷睿处理器，支持Win11，并在架构安全方面实现了进一步强化。基于此，用户可以选择将服务部署在公有云中，不再受限于私有云。因此，这一方案也得以覆盖更多目前正在采用传统云终端服务的中小企业。

据了解，英特尔超能云终端自发布三年多以来，除持续的更新和迭代，始终在向中国市场客户提供全面的本地化支持，并已在多领域实现落地部署。例如，基于英特尔超能云终端TCI架构，升腾资讯打造了Cet升腾边缘计算平台，可充分利用端末计算性能来提升整体方案的展现效果，具有高可管理性及高安全性，已在众多银行、证券、保险等行业用户中实现落地部署，为用户打造了安全可靠、敏捷高效的卓越体验。同时，英特尔超能云终端还是锐捷三擎云桌面解决方案中关键的组成部分。凭借超能云终端解决方案，锐捷云桌面在医疗领域的应用已涵盖医护工作站场景、互联网诊疗场景、行政办公场景及收费窗口等场景，在提升了医护人员工作效率的同时也优化了患者的就医体验。此外，为推动教育数字化转型，希沃基于英特尔超能云终端实现通过管理平台对镜像以及环境的统一下发，从而达到多间教室统一部署下发的效果，以简化管理员运维工作，从而使学校中的教学更便捷、应用更全面、管理更简单，在助力提升教师教学效果的同时，也丰富了学生的上课体验。

英特尔公司网络与边缘事业部中国区行业销售总监谢青山表示，为加速企业数字化进程，特别是人工智能的应用，云计算应用和数字云生态建设的发展迅速，导致各个行业对云终端的部署都提出了更高的期待，特别是对于离线工作、本地计算和外设兼容性方面的要求不断增加。英特尔除推出超能云终端外，还将以更丰富的软硬件产品组合，以应对多样化的客户需求，并将进一步通过与生态系统合作伙伴紧密协作，不断更新解决方案，从而为各行业用户实现数字化转型提质增速。

(责编：董童、李源)

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