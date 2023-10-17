人民网北京10月17日电 （记者任妍）伴随着技术进步与社会发展，人力资源在价值创造中的贡献度越来越大，为相关专业人才培养带来了新的机遇与挑战。10月15日下午，多位业内人士齐聚首都贸易经济大学，共同探讨数字人才培养实践与创新。

会上，首都经济贸易大学党委常委、副校长尹志超表示，希望通过行业校友会积极调动校友力量，着眼于数字经济下劳动力市场、数智化人力资源管理、人才中心和创新高地建设等人力资源行业新风向，助力推进中国特色社会主义现代化强国建设，踔厉奋发，勇毅前行。

中国社会保险学会副会长，首都经济贸易大学人力资源行业校友会名誉会长董克用，以亲身经历讲述人力资源开发先于人力资源管理进入我国的故事，回顾了国内从劳动管理、人事管理两条路径共同融入人力资源管理专业的过程。他希望校友们在新时代中国人力资源的数量优势转变为质量优势的过程中充分发挥专业特长，为早日建成有中国特色的人力资源管理体系作出应有的贡献。

“人力资源服务业是实施人才强国战略和就业优先战略的重要载体和基石。”莫荣建议，要建设人才服务载体平台，全力做好人才的“引、育、用、留全链条服务工作。”他介绍了人力资源产业园赋能高质量发展的具体情况，指出以“政府主导、市场化运作和社会参与”为运营模式的人力资源服务产业园的发展是我国独创、具有中国特色的人力资源服务业集聚创新发展的载体，促进中国人力资源服务行业的快速健康发展，对经济社会发展发挥了积极作用。

人力资源和社会保障部中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣教授进行了题为“人工智能人才发展与赋能”的主题演讲，他表示，政府支持和鼓励该领域创新发展、突出多层次的人才培养体系对人工智能人才发展有着推动作用。当前，人工智能人才机构性矛盾依然突出，人工智能人才培养体系支撑力相较不足，相关人才政策有待进一步完善，人才生态环境也需持续优化。

目前，中国的数字人才正在经历从需求端向供给端过渡的新发展阶段，如何将人才成长的生命周期与我国经济的高质量发展紧密融合，是我国在全球数字经济发展浪潮中建立竞争优势的重要基础。首都经济贸易大学劳动经济学院教授、博士生导师杨旭华建议，一是要坚持吸引培养结合并举、提高数字人才储备；二是建议搭建数字人才平台，实现资源互通共享；三是要重视数字人才梯队建设，拓宽人才成长通道；四是提倡完善数字人才政策，赋能人才的全面成长。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授毛宇飞认为，数字经济时代，中小企业在社会经济发展中的重要性越发突出。但一直以来，中小企业的人力资源部门被边缘化，经常限于事务性工作而难以进行创新，而AI、大数据、云计算等数智赋能为中小企业人力资源管理创新发展带来新机遇。实证检验了数智赋能的创新效应、异质性及其作用机制，并据此从中小企业及人力资源管理者个体层面提出了相关管理启示。

据了解，今年是首都经济贸易大学人力资源管理专业建立30周年，近年来，人力资源管理专业教师队伍深入开展基于“数智化人力资源管理”的理论研究、政策咨询和社会服务，助力国家及首都相关领域政策制定，引领企业人力资源管理实践。

(责编：乔业琼、吕骞)

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