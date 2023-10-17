原标题：能建城发南京首个“透明工坊”落地

10月8日，能建城发·中宁府“央企匠筑 透明‘工坊’工地品鉴日”活动举行，吸引众多南京媒体同仁亲临项目，共鉴能建城发于南京打造的首个“透明工坊”的落地，及项目在精工工艺、工地管理方面的匠心呈现，感受大国重器能建城发筑家的深厚功力。

活动现场，能建城发南京事业部总经理秦总为本次工地品鉴开放盛典致辞。她表示：“房子承载了一个家庭的希望，更是每个成员于此居住生活的地方。为此，能建城发深入为居者考量，每个空间皆用心铸造，每个细节皆精益求精。严格把控质量，为客户建造更安心、更放心的居所。”媒体界同仁纷纷对央企筑家的初心给予赞同和支持。

与大家想象中的钢筋水泥尘土飞扬的传统工地不同，走进能建城发·中宁府的建筑工地，眼前呈现的是美观、有序、整洁的工地环境，这也让建设过程更加高效、安全。目前，项目大多数楼栋已处于“即将封顶”的状态，这得益于能建城发·中宁府在项目施工管理上，严格落实项目管理“十化”“三基四化”“三检制”“首件制”等管理制度，高效落实各级管理人员的安全质量责任；也源于央企能建城发硬核筑家的实力，以此铸就项目卓越的产品力，为南京刷新高品质、高质量的人居体验。

在打磨中精研品质，在品质中见微知著。能建城发·中宁府以始终如一的匠心，诠释央企筑家的初心。本次工地开放实测实量展示区现场，品鉴者对工程质量作了审视，从更深处解读了代表能建城发·中宁府高标准的工艺品质。从原材料的选择、到新工艺的探索、再到新技术的应用，经过多重工序检验，严控工程质量，让家的建造进度与高质量得以保障，通过透明化工程展示，让观摩者切身体验能建城发·中宁府对于高质量产品的执着追求。

活动现场，能建城发·中宁府工程师细致为大家进行讲解，力求将参观者提出的疑问一一解答。为嘉宾讲解每一道工序背后的流程和要求，现场观摩者见证了“从无到有”的工程建筑全过程。

高品质生活的营造，离不开科技系统的加持。能建城发·中宁府积极贯彻集团绿色健康建筑的发展战略，推陈出新打造“六恒”科技健康住宅，配置地源热泵系统、置换式新风系统、新风除霾系统、多重过滤净水系统等。其中，新风除霾系统，可以更好的置换室内空气，让家自由呼吸；可实现分户控制调节温度，力求于一厘一毫的人居空间温度皆为居者所需。通过先进的科技系统，全方位定制智慧、健康、绿色生活，为居者提供更好的居住体验。

“透明‘工坊’”代表的是能建城发·中宁府项目建造全阶段、全流程精益求精的产品力与保障力。不仅是一场对项目质量的大检阅，也呈现了能建城发在南京持续打造高品质人居的态度。“透明「工坊」”敢于透明，源于能建城发不断以强大而稳健的央企品牌实力铸就的优秀产品品质。

未来，能建城发南京事业部将继续坚守诚信经营的原则，严苛把控工序流程，精工匠造，确保工艺及质量标准执行落地。以匠心为径，以品质为内核，不断提升产品品质，践行企业社会责任与担当，持续在南京打造优质人居产品的标杆力作。

(责编：董童、李源)

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