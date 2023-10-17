原标题：共建乳业共同体 加速犇向“世界牛”——蒙牛全面打造“一带一路”乳业标杆

今年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践。作为中国乳业“国家队”，蒙牛集团深入践行“一带一路”倡议，加速国际化发展步伐，提出构建全球乳业共同体的战略构想，与全球乳业同行携手打造协同发展、互利共赢的全球乳业合作发展新格局。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，蒙牛集团受邀参加企业家大会，并与恒天然、奥地利ProLactal等全球合作伙伴分别签署合作协议，在奶源供应、减少温室气体排放等方面开展深度合作，发挥各自资源和优势，为全球乳业高质量发展注入新动力。

国际化布局，筑牢“走出去”发展根基

蒙牛集团积极响应共建“一带一路”倡议，加快“走出去”步伐，通过开拓海外市场、建设海外工厂以及开展海外并购等多种方式，并通过多元并购形成海外协同发展效应，加速实现“Global for Global”共建共赢共享，持续满足全球消费者对健康的不懈需求。

早在2013年，蒙牛就来到新西兰怀卡托牧区，用13780封信件的诚意接续，成功开启国际化第一站。作为100%自主建设的海外奶粉生产基地，雅士利新西兰工厂为全球亿万宝宝提供了世界级品质的婴幼儿配方奶粉。

随着“一带一路”倡议不断深化，蒙牛积极主动响应相关国家政策，不断扩展海外布局，全面扎根东南亚。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办期间，蒙牛乳业与中国·印尼经贸合作区有限公司签署建设印尼乳品工厂合作协议。作为中国企业在东南亚布局的首个乳制品生产基地，蒙牛印尼工厂占地面积1.5万平方米，年产值1.6亿美元，采用国际领先的生产技术与质量管理体系，实现了“海外奶源—海外加工—海外销售”完整链条深深扎根于海外市场的愿景，还为本地提供千余个就业机会，带动当地乳企产业升级。

此外，作为蒙牛在东南亚重要布局，旗下艾雪集团自2015年进入东南亚市场以来，年销售额突破20亿元，在印尼建有3家工厂，是印尼市场份额第一、菲律宾第二的冰淇淋品牌，在促进东南亚各国人口就业、技术输出、膳食改善等方面实现了互利共赢。

积极海外履责，彰显大国乳企风采

蒙牛集团主动履行海外社会责任，不断增进当地民生福祉，彰显大国乳企风采。

蒙牛坚持本地化雇佣，聘用优秀当地员工，加强培训提升员工职业素养，实现海外业务共治发展。蒙牛印尼工厂本地员工占比达73%，并选择了“本地化培养”，开设有“YoyiC印尼培训学院”，通过订单式人才培训，帮助大量印尼本地乳业人才快速成长发展，助力实现员工相互融合，不断提升团队合作水平和公司管理效能。此外，蒙牛印尼工厂还积极在当地开展本地供应商共建活动，主动前往厂家进行现场沟通和培训，帮助供应商大幅提升产品合格率，助力当地建设高质量、全方位的供应体系。

与此同时，蒙牛积极与当地政府合作，开展消费者振兴计划、提供工业现场参观游学服务以及慈善捐赠。在新西兰，蒙牛雅士利为当地小镇资助建设学校、图书馆、医疗中心，举办主题慈善义卖筹款活动，帮助当地救助先天性心脏病儿童的慈善机构募集善款。在印尼，蒙牛充分尊重本地员工的宗教信仰和风俗习惯，在工厂中设置了祷告室和清真食堂。加强开展员工关爱，增进文化交流和融合。

值得一提的是，蒙牛在加速海外布局的同时，积极参与全球乳业治理，2017年提出“全球乳业共同体”的战略构想，让全球乳业产业链共享发展红利，携手全球伙伴共同推动乳业高质量发展。

目前，蒙牛已成为国际乳品联合会(IDF)、全球乳业论坛(GDP)、消费品论坛(CGF)、世界经济论坛(WEF)工商理事会四个权威国际组织中的唯一来自中国乳业的高级别成员，蒙牛还成为首批加入由联合国粮农组织等联合发起的全球“乳业净零之路”气候倡议的唯一中国乳品企业。借助这些世界舞台，蒙牛代表中国企业，不断发出中国声音。

坚持绿色低碳，树立可持续国际标杆

作为国内领先的乳制品企业和负责任的企业公民，为人类生产更营养的产品、引领更健康的生活方式、打造可持续的地球业已成为蒙牛的可持续发展目标与承诺。蒙牛对标联合国2030可持续发展目标，持续践行GREEN可持续发展战略，提出“绿色领先”目标，不断完善海外运营环境管理，布局生态牧场，建设绿色工厂，与全球合作伙伴共同守护绿色地球。

在牧场端，蒙牛着力在全球范围布局优质奶源基地，推进生态牧场建设。蒙牛选定新西兰怀卡托地区打造生态牧场，实现品质和环境共赢；布局澳大利亚塔斯马尼亚岛等地的贝拉米有机产品生产基地，推动有机农场和牧场建设。

在生产端，蒙牛着力打造绿色节能工厂，实施节能减排降碳，降低生产经营对环境的影响，积极应对气候变化，共同守护绿色家园。蒙牛印尼工厂以清洁能源天然气代替石油液化气，并在印尼投资建设污水处理厂，日处理污水1300吨，成为当地节能减排的表率。雅士利新西兰工厂严格遵守中新政府的双重监管要求，并采用最先进的臭氧净水技术，节约用水的同时保护当地环境。

基于在ESG方面的优异表现，2023年9月，蒙牛MSCI ESG评级跃升至“AA”，成为行业最高等级，处于全球77家参评企业的ESG领导者之列，获得国际权威机构高度认可。

肩负着中国乳业“走出去”的时代使命，蒙牛将不断深化国际化发展战略，拓展更广泛的国际乳业合作新空间，巩固全球布局的生产、销售及供应链基础，推进乳业科技的全球研发与产品创新进程，加强海外履职与促进当地民生福祉，持续深化高质量共建“一带一路”的乳业探索实践。从“草原牛”加速犇向“世界牛”，打造全球至爱的乳业品牌，推进负责任的可持续发展，守护人类和地球共同健康。

(责编：董童、李源)

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