人民网记者 车柯蒙

自贸试验区是高质量发展的增长极。近日，国务院新闻办召开的自贸试验区建设十周年新闻发布会上披露了这样一组数据：今年上半年，我国自贸试验区以不到千分之四的国土面积，实现了占全国18.4%的外商投资和18.6%的进出口总额。

2013年9月29日，中国第一个自贸试验区在上海揭牌运行。自此，上海、广东、辽宁、海南、山东、北京等21个自贸试验区先后设立。十年来，我国税务部门围绕服务自贸试验区建设推出系列基础性、开创性举措。今年主题教育开展以来，各级税务机关特别是各自贸试验区驻地税务机关进一步聚焦深入实施自贸试验区提升战略，以税收力量支持建设更高水平自贸试验区。

西南财经大学财税学院教授刘蓉表示，作为发展的助推器和增长极，自贸试验区无论是在建设开放型经济新体制方面，还是在推动先进产业聚集方面，都需要也有着完备的政策支撑，其中支持科技创新、护航企业高质量发展等方面的财税政策体现得非常明显。

在中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区，一艘艘满载集装箱的货轮起锚开航。数据显示，今年1至9月，泸州港完成外贸集装箱4.68万标箱，同比增长9%。各项税费优惠政策是增长背后的推力之一，以物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收的延续性优惠政策为例，这里的很多企业都能从中获利。

记者了解到，上半年，泸州港享受房土两税减免64万元。节省下来的税款主要用于5G智慧港口和物贸集散中心的发展建设，进一步提升港口承载能力。

除了减税，出口退税、增值税留抵退税等政策，在减轻资金负担、拓展外贸业务、延伸海外触角等方面为自贸区里的企业们增添着信心。

在中国（河南）自由贸易试验区开封片区，税务部门设立了“自贸区税收服务站”，为企业提供覆盖税费咨询、辅导、援助的“一站式”服务。自贸区里的重点企业在申报享受出口退税政策过程中有很强的获得感。“税务部门针对我们公司出口模式进行针对性政策辅导，三年来我们公司享受了近2000万元的出口退税，为加速拓展业务带来了信心和动力。”一家公司的财务负责人李慧君说。

“在良好的政策环境中，企业才能够放开手脚去做，在助力企创新发展的路上，税务部门始终靠前行动。”中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区的一家公司负责人唐洪表示，公司去年快速享受的近900万研发费用加计扣除，为有效整合资源、加快人才培养和产业发展提供了帮助。

推动高质量发展，优化营商环境是关键。近年来，各自贸区以“优化营商环境”为题目做着“加减乘除”——简并事项办理流程、降低企业准入准营门槛、提升诉求响应质效等具体工作举措纷纷写入各地方案并逐步落实。

记者了解到，税务部门连续十年开展的“便民办税春风行动”与自贸试验区十年的发展之路同频共振，一项又一项直面问题难点、直击发展痛点、直抵企业“神经末梢”的税务服务举措，在自贸区里踩出一步步深刻而又坚实的足迹，把优化税收营商环境向纵深推进，持续激发着自贸试验区的发展活力。

今年7月，国务院印发《关于做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知》，包括“跨境人民币全程电子缴税”在内的6项金融开放领域制度创新备受关注。

“‘敢为人先’是自贸试验区的鲜明标签。”据福建平潭综合实验区税务局负责人介绍，当地税务部门率先实施商事登记制度改革，全国首张“统一社会信用代码”营业执照（三证合一）便是在这里发出。

上海市税务局乘着改革之风，试点增值税发票无纸化管理、申报一体化管理等36项征管服务改革举措，今年又进一步总结提炼了聚焦推进税收政策落实、加快智慧税务转型的税收征管服务措施“新10条”，推动制度创新走向深入。

四川省税务局打造了离境退税数字人民币办理模式，实现离境退税“即买即退”，同时还打造天府中央法务区税收法律服务中心，为四川自贸区成都天府新区片区的企业提供专业的涉税法律服务。

在东北，辽宁税务与海关、商务等六部门联合建立“RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）一站式服务窗口”，提供15国税制咨询、快捷办理“原产地证书”等便利服务；与海关、外汇管理等部门联合开展信息核验，形成跨境电商核定征收白名单，引导跨境电商企业健康成长。

一系列突破性实践深入开展，一大批标志性成果持续涌现，在深耕自贸区发展的过程中，税务部门积极彰显主观能动，发挥税务职能作用，提供了以开放促改革、以改革促发展的税务实践样本。

国家税务总局相关负责人表示，全国税务系统将以扎实深入开展第二批主题教育为契机，继续积极探索税收支持自贸区高质量发展新路径，助推自贸区制度创新蹄疾步稳、重大项目强势集聚、营商环境持续优化、改革红利加快释放，为建设高水平自贸试验区贡献税务力量。

(责编：乔业琼、吕骞)

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