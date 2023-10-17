王绍绍

全长1035公里的中老铁路穿越众多山脉和水系，黄金运输通道作用日益彰显；在中国与肯尼亚港口的建设对接中，蒙内铁路加速了人员与货物的流通，使商贸往来更加活跃；随着中巴经济走廊的建设，靠泊瓜达尔港的巨轮助推巴基斯坦经贸发展……贸易畅通，互利共赢，“一带一路”共建国家共享发展成果，实现共同繁荣。

10年来，共建“一带一路”始终坚持共商共建共享原则，以高标准、可持续、惠民生为目标，取得了实打实、沉甸甸的巨大成就。中国与共建国家加强经贸领域务实合作，为建设开放型世界经济注入更多动能和活力。

共建“一带一路”围绕互联互通，不断拓展合作领域，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。数据显示，2013—2022年，中国与共建国家进出口总额累计19.1万亿美元，年均增长6.4%；与共建国家双向投资累计超过3800亿美元，其中中国对外直接投资超过2400亿美元。

贸易是经济增长的重要引擎，贸易畅通是共建“一带一路”的重要内容。中国不断扩大与共建“一带一路”国家的合作共识，贸易投资更加深化、项目合作更加丰富、平台机制更加健全，推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

截至2023年6月底，中国与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，多边合作不断推进，共建“一带一路”日益成为各国交流合作的重要框架。

随着共建国家之间的经贸投资合作不断加强，中国大力推动与共建国家发展互利共赢的经贸伙伴关系，为全球互联互通、共同发展注入新活力。中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中国进出口商品交易会等重点展会影响力不断增强，共建“一带一路”国家共享发展新机遇。2018年至2022年，由中国银行参与举办的中国国际进口博览会贸易投资对接会累计招募企业24743户，涉及全球126个国家和地区，线上线下共进行洽谈10328轮，累计促成合作意向4895项，合作意向金额约228亿美元，对接成果丰硕，贸易投资平台作用更加凸显。

中国与共建国家产业合作深入推进，贸易投资自由化便利化水平不断提升，对贸易畅通、实现互利互惠发挥着重要作用。2022年，中国与共建国家的货物贸易规模接近2.9万亿美元，对共建国家直接投资超过300亿美元，吸引投资超过200亿美元，涵盖研发设计、生产制造、商贸物流等多个领域。

同时，资金融通作为共建“一带一路”的重要支撑，助力经贸合作持续深化，为各国间金融交流搭建了良好平台。今年，中国银行为巴西企业办理人民币信用证贴现业务时，在中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操作，提升跨境贸易投资便利化水平，助力人民币跨境结算规模扩大。

据中国银行数据显示，2023年1-8月，中行已办理跨境人民币结算22.59万亿元，其中境内机构办理跨境人民币结算8.29万亿元，同比增长22%。中国银行交易银行部相关负责人表示，为助力“一带一路”跨境贸易、推动人民币国际化发展，中行将着力推广跨境人民币结算业务，助力发挥人民币的投资、储备功能，借助全球机构拓展人民币的“朋友圈”，助力完善全球人民币流通的基础设施。

“一带一路”共建国家在经贸领域开展广泛合作，积极推动经济发展与民生改善，中国与共建国家及有关机构开展多种形式的金融合作，提供优质金融服务、拓宽投融资渠道，深化资金融通合作之路，助力区域贸易增长，为共建“一带一路”提供了可持续的强大动力。

共建“一带一路”走过10年，已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，沿着高质量发展方向不断前进。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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