人民网北京10月17日电 （记者乔雪峰）10月17日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“中车长客”）与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备“走出去”的突破。

中车长客股份公司国家轨道客车工程研究中心副主任王成涛告诉记者，此次签约的高速动车组是基于技术成熟、安全可靠的技术平台，根据欧洲互联互通技术规范（TSI）和欧洲技术标准，以及匈塞铁路具体需求，为匈塞铁路量身打造的电动车组，具有更智能、更绿色、更舒适等特点，依据欧洲行业标准，这也是中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。

据王成涛介绍，此次签约列车为动力分散型电力动车组，包括20辆（5列）高速动车组，车辆采用4辆编组（2动2拖），最高运营时速200公里，计划将于2025年投入使用。

据了解，匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，匈牙利境内长158.6公里。该项目投入运营后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时。

中车长客股份公司海外事业部副总经理马春生表示，中国高端轨道交通装备制造企业将为匈塞两国人民提供舒适、快捷、高效的旅客运输服务，助推双边经贸往来，带动沿线经济发展，持续为“一带一路”建设提速。

(责编：孙红丽、吕骞)

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