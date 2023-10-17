人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

正式签约 中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲

2023年10月17日16:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月17日电 （记者乔雪峰）10月17日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“中车长客”）与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备“走出去”的突破。

中车长客股份公司国家轨道客车工程研究中心副主任王成涛告诉记者，此次签约的高速动车组是基于技术成熟、安全可靠的技术平台，根据欧洲互联互通技术规范（TSI）和欧洲技术标准，以及匈塞铁路具体需求，为匈塞铁路量身打造的电动车组，具有更智能、更绿色、更舒适等特点，依据欧洲行业标准，这也是中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。

据王成涛介绍，此次签约列车为动力分散型电力动车组，包括20辆（5列）高速动车组，车辆采用4辆编组（2动2拖），最高运营时速200公里，计划将于2025年投入使用。

据了解，匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，匈牙利境内长158.6公里。该项目投入运营后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时。

中车长客股份公司海外事业部副总经理马春生表示，中国高端轨道交通装备制造企业将为匈塞两国人民提供舒适、快捷、高效的旅客运输服务，助推双边经贸往来，带动沿线经济发展，持续为“一带一路”建设提速。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
正式签约 中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲
　　人民网北京10月17日电 （记者乔雪峰）10月17日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“中车长客”）与塞尔维亚建设、交通和基础设施部正式签署塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备“走出去”的突破。 中车长客股份公司国家轨道客车工程研究中心副主任王成涛告诉记者，此次签约的高速动车组是基于技术成熟、安全可靠的技术平台，根据欧洲互联互通技术规范（TSI）和欧洲技术标准，以及匈塞铁路具体需求，为匈塞铁路量身打造的电动车组，具有更智能、更绿色、更舒适等特点，依据欧洲行业标准，这也是中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲。…
中国分别与塞内加尔、喀麦隆两国政府签署税收协定
　　人民网北京10月17日电 （记者车柯蒙）10月17日，中国分别与塞内加尔、喀麦隆两国政府在北京签署税收协定，进一步深化“一带一路”国家税收合作，为跨境经贸往来创造合作共赢、开放包容的国际化税收营商环境。至此，中国税收协定网络覆盖范围增至114个国家和地区，基本涵盖中国对外投资主要目的地以及来华投资主要国家和地区。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部