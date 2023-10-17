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中国分别与塞内加尔、喀麦隆两国政府签署税收协定

2023年10月17日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者车柯蒙）10月17日，中国分别与塞内加尔、喀麦隆两国政府在北京签署税收协定，进一步深化“一带一路”国家税收合作，为跨境经贸往来创造合作共赢、开放包容的国际化税收营商环境。至此，中国税收协定网络覆盖范围增至114个国家和地区，基本涵盖中国对外投资主要目的地以及来华投资主要国家和地区。

10月17日上午，中国国家税务总局局长王军和塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜·穆斯塔法·巴分别代表各自政府，签署了《中华人民共和国政府和塞内加尔共和国政府对所得消除双重征税和防止逃避税的协定》及议定书。塞内加尔驻华大使伊布拉希马·索里·锡拉等参加签约仪式。

10月17日上午，中国国家税务总局局长王军和喀麦隆共和国财政部长莫塔泽·路易斯·保罗分别代表各自政府，签署了《中华人民共和国政府和喀麦隆共和国政府对所得消除双重征税和防止逃避税的协定》。喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳等参加签约仪式。

中国与上述两国税收协定签署生效后，可为纳税人跨境经营消除重复征税、提高税收确定性、推动涉税争议解决，对促进双边贸易、技术、资金和人员往来具有重要作用。

(责编：孙红丽、吕骞)
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