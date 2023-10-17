欧阳易佳

曾经存在安全隐患的岸线变身为“滨水走廊”，吸引南来北往的游客驻足；示范河湖创建让乡亲们吃上了“生态饭”，不再为致富门路发愁；实施老街改造留住城市原生态，清冷的街巷重现繁华景象……

2011年，国务院常务会议讨论通过《三峡后续工作规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，加强库区生态环境建设与保护。将水库水域、消落区、生态屏障区和库区重要支流作为整体，综合采取控制污染、提高生态环境承载力、削减库区入库污染负荷等措施，建设生态环境保护体系。

十余年后续工程建设，再现河湖安澜秀水长清的壮丽画卷。水利部门围绕三峡后续工作规划目标任务，促进三峡移民安稳致富、加强库区生态环境保护、有效防治库区地质灾害，持续推进三峡库区高质量发展，库区面貌日新月异。

重庆市丰都县龙河全貌。受访者供图

消除隐患 地灾防治显成效

金秋时节，江风轻拂，绿水拍岸，重庆市石柱县西沱镇的临江客运码头旧貌换新颜。经综合整治后的长江岸线披上了由稳定坚固的预制混凝土块制成的“外衣”。

“这样做的主要目的是进行库岸防护，防止江水长期浸泡岸线后导致土质松软，发生滑坡等地质灾害。”西沱镇镇长唐剑指着一块块错落有致排列的预制混凝土块说。

西沱镇地处长江南岸，因盐运而兴盛，是“巴盐销楚”的重要起点之一。三峡水库蓄水后，西沱镇老街被淹没达600米，长江在西沱段形成“平湖”景观，南来北往的旅客经常在此驻足，但库岸侵蚀坍塌、沿江道路狭窄坑洼等安全隐患，威胁着西沱镇沿长江库岸稳定和人民生命财产安全。

2018年10月，在三峡后续专项补助资金的支持下，西沱镇岸线环境综合整治工程正式启动，于2020年10月建设完成，包括库岸治理2.39公里、沿江道路3.30公里以及市政、景观配套工程。

石柱县水利局局长刘学彬说，“工程完工后，不仅保护长江西沱段沿岸，修复库岸消落区生态环境，而且营造了优美的景观效果，成为展现西沱古镇历史文化特色的滨水走廊。”

自三峡后续工作实施以来，国家累计支持三峡库区地质灾害防治资金111.83亿元，一大批滑坡、崩塌、危岩体、塌岸和移民迁建区高切坡得以有效治理，湖北巴东县黄土坡滑坡等人口整体避险搬迁，彻底解除了地质灾害威胁；同时，通过建设高切坡的群测群防站点、专业监测站点，开展地质灾害体专业监测、地质灾害群测群防等措施，不断完善监测预警体系，10年间成功应对多次区域性特大暴雨导致的重大崩塌、滑坡等地质灾害。

“自2003年三峡水库蓄水以来，连续20年三峡库区未因地质灾害造成人员伤亡。”水利部三峡工程管理司副司长王治华表示，“库区地质安全得到保障，防灾减灾成效显著。”

建成后的西沱镇岸线环境综合整治工程局部。受访者供图

助力振兴 库区民生得改善

小桥流水潺潺，青石曲径通幽，走进丰都县三建乡绿春坝村保家楼院落，一个个古色古香的小院掩映在鲜花翠竹丛中。

“要不是龙河整治，哪有这么好的光景。”民宿“花涧小厨”负责人彭红娟感慨，保家楼过去是个没住几户人的破旧院落，随着龙河丰都段示范河湖创建，河湖变美、环境升级，传统村落迎来了新生。

绿春坝村原是丰都龙河河畔的一个贫困村。2019年，龙河丰都段被列入全国首批17条示范河湖建设名录，投入三峡后续工作资金7997万元，先后实施多项河湖整治和生态修复工程，当地也持续完善配套设施，积极发展乡村旅游。

青山绿水引客来。彭红娟正是在2019年看重保家楼的旅游潜力，毅然投资400万租下保家楼3个院子开办“花涧小厨”民宿。经过精心改造、设计，自民宿开业以来，彭红娟的年收入达200多万元，不但带动周边16家农户开起了农家乐，每年还拿出3％利润给村民分红。

解决移民群众“急难愁盼”的突出困难和问题，一直是三峡后续工作的着力点。在移民搬迁安置大镇——石柱县西沱镇独门嘴村，村民谭小平拧开自家水龙头，笑容满面：“现在水质感觉比以前好多了。”谭小平家自来水的变化，得益于西沱片区（西沱镇）农村饮水巩固提升工程。

建成后的西沱镇水厂。受访者供图

过去，西沱镇水厂水源由敞开式渠道引入场镇，明渠沿途不时出现居民取水洗衣服、洗菜甚至取水灌溉等现象，存在饮水安全隐患。2020年，西沱镇农村饮水巩固提升工程纳入三峡后续项目库，得到后续专项补助资金5132.83万元的支持。项目今年完工后，原水由输水管道直接输送到水厂，解决了长期以来饮水受污染问题；水源环境和水质优化也得到有效保障，实现了城镇与农村供水同速、同场、同价、同质的“四同”局面。

清澈的自来水滋润群众心田，三峡后续工作为乡村振兴、共同富裕做出积极贡献。“在三峡后续资金的牵引带动下，库区产业健康发展，库区经济总量持续攀升。”重庆市水利局三峡库区工作处处长赵刚说：“2022年，重庆市库区15个区县地区生产总值由2010年的3087亿元增加到11525.9亿元，成为全市经济发展的重要推动力量。”

10多年来，三峡后续工作锚定库区移民安稳致富目标，支持农村移民安置区精准帮扶项目907个，支持城镇移民小区综合帮扶304个，支持生态工业园建设项目128个……数据显示：2022年三峡库区城镇移民、农村移民可支配收入持续增长，分别较上年增长5.72%、7.20%。

保护文化 历史文脉有传承

一条蜿蜒曲折的三米多宽街巷，时而撞见东门城墙、东坡梯子、白公祠等文物古迹，时而撞见川剧院、理发店、录像厅等上世纪八九十年代的旧店铺，让行人瞬间有时光倒流之感。

“通过实施三峡留城修缮保护工程，将非物质文化遗产保护与城市建设相结合，最大限度还原了‘三峡风、烟火气、忠州味’。”忠县县委宣传部部长秦海峰说。

重庆市忠县地处三峡库区腹心，设城已有两千多年的历史。三峡留城·忠州老街位于忠县城区中心，面积约0.5平方公里，是三峡工程蓄水后留存的半座原貌县城，也是目前重庆长江流域规模最大的巴渝特色山地民居街巷。

2020年3月，三峡留城·忠州老街项目启动，其中子项目三峡留城修缮保护工程得到三峡后续专项补助资金0.84亿元的助力，为项目的完成发挥了重要作用。如今的忠州老街实现“修旧如旧、建新如旧”，游客纷至，烟火气浓郁。

三峡历史文化是中华民族的宝贵财富，保护好传承好三峡历史文化，既是对过去的尊重，更是对未来的责任。10多年来，三峡后续工作推动生态屏障区地面文物保护、历史文化名镇街道风貌整治等物质文化遗产保护工作全面实施，消落区地下文物考古发掘保护取得重要进展，地市级博物馆体系不断完善，非物质文化遗产研究和传承条件极大改善。

水利部三峡工程管理司司长阮利民表示，“十四五”期间，水利部门将围绕更好地实现三峡后续工作规划战略目标，以“保安全、惠民生、促发展”为主线，推进三峡库区高质量发展，保障三峡工程长期安全运行和持续发挥综合效益，不断提升移民群众的获得感、幸福感和安全感。

(责编：孙红丽、吕骞)

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