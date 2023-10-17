人民网记者 罗知之

今年是构建人类命运共同体理念提出十周年，也是共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议提出十周年。

云帆高张，昼夜星驰。十年，“一带一路”从愿景化为现实。十年来，共建“一带一路”从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、稳步推进，吸引了全球超过四分之三的国家和30多个国际组织参与，搭建了国际公共产品和国际合作重要平台，书写了“一带一路”合作伙伴共商共建共享的生动画卷。

作为一家拥有111年历史积淀的中资银行，中国银行以高标准、可持续、惠民生为目标，十年来持续为“一带一路”建设提供金融支持与服务，助力共建“一带一路”高质量发展。截至2023年6月末，中国银行境外机构已覆盖63个国家和地区，其中包括43个共建“一带一路”合作伙伴，成为“一带一路”倡议的参与者、实践者、受益者。

融通资金创造机遇，搭建互联互通桥梁

20世纪90年代初，博尔铜矿曾是塞尔维亚的核心工业项目，也是唯一的铜矿在产项目。由于经营不善，博尔铜矿开始走下坡路，年生产量从2000年以前的17万多吨下降到4万吨，只能靠塞尔维亚政府的巨额财政补贴才能勉强维持企业运转。

较低品位矿加上巨额财务压力让众多潜在投资者望而却步，深陷困境之中的塞尔维亚向中国驻塞大使馆求助。中国驻塞大使旋即找到中国银行塞尔维亚子行，希望中行发挥全球化、综合化优势，促成中资企业与博尔铜矿合作。

该项目对合作方要求很高，需同时满足项目管理经验丰富、拥有低品位矿开发技术、环保水平领先等多项门槛。基于对行业客户的深入了解，中国银行将合作方聚焦在国有大型矿业集团——紫金矿业。为积极促成项目合作，中国银行塞尔维亚子行积极在塞尔维亚政府及紫金集团之间牵线搭桥，协助双方会谈互访。

2018年12月，在中国银行的并购贷款融资支持下，塞尔维亚博尔铜矿项目在贝尔格莱德举行交割仪式，紫金矿业以3.5亿美元取得该项目63%股权，成为当时中国对塞投资的最大项目。

2018年发放2.1亿美元并购贷款、2021年提供银团贷款2.78亿美元助力铜矿进行技术改造、2022年提供2亿美元ESG贷款……几年间，中国银行持续提供金融助力，为盘活博尔铜矿提供了七成以上的项目资金。

“中国企业仅用3个月时间，就使博尔铜矿各项生产经营指标逐步好转，收购半年内即扭亏为盈，企业利润呈倍数增长。”项目生产运营总监雷迪萨夫列维奇感慨道。

“一带一路”倡议所带来的资金支持，为数以千计的项目建设实施落地提供支撑。截至2023年6月末，中国银行在“一带一路”共建国家和地区累计跟进公司授信项目超过1000个，累计授信支持逾2900亿美元。

中老合作旗舰项目——中老铁路、首单高铁“走出去”项目——印尼雅万高铁、中企参与投资建设的南太平洋重要交通枢纽——秘鲁钱凯港……近年来，中国银行以多方位金融服务支持了一批标志性项目，为中外企业互联互通搭建桥梁，为高质量共建“一带一路”、推动高水平对外开放贡献金融力量。

聚焦低碳向“绿”而行，助力经济转型发展

乌兹别克斯坦是丝绸之路古国，地处中亚交通要冲的十字路口，是“一带一路”向西延伸的必经之路。当地天然气资源丰富，但由于干旱影响和投资缺乏，电力供应经常出现短缺。

为有效缓解当地用电紧张局面，2021年，中亚最大燃气联合循环电站——锡尔河1500MW燃气联合循环电站项目正式启动。锡尔河燃气电站项目工程设计遵循绿色低碳原则，采用目前世界上燃烧温度最高、单体功率最大、效率最高燃气轮机，配套“废水零排放”设计方案，污染物排放远低于国际标准，环保水平世界领先。

项目建成后预计有效减排二氧化碳总量5500万吨，每天可向当地电网供电3600万千瓦时，满足15万户家庭电力需求，清洁环保、成本合理的电力供应将大大惠及当地百姓，对乌兹别克斯坦能源低碳转型发展具有里程碑式意义。

锡尔河燃气电站项目总投资超过10亿美元，金融支持成为决定项目成败的一大关键因素。如何创新融资结构、调动更多国际市场金融资源？中国银行牵头协调，设计了符合国际惯例的项目融资结构，筹组了由多家跨国银行和多边机构组成的国际银团，贷款超7亿美元，有效保障项目平稳落地建设。

从阿布扎比1.5GW太阳能光伏电站项目，到迪拜950MW光热光伏一体化电站项目，再到乌兹别克斯坦布哈拉州巴什和赞克尔迪1GW风电项目……随着“一带一路”建设推进，中国银行为一个个标志性绿色项目保驾护航，秉持开放、绿色、廉洁理念，助力经济绿色转型发展，助推绿色丝绸之路建设不断取得新成效。

近年来，中国银行充分发挥境外布局优势，在支持“一带一路”绿色发展方面取得了一定成效。中国银行支持了亚太地区最大的ESG关联贷款、沙特阿拉伯首个热能海水淡化厂转变为绿地反渗透海水淡化厂项目等标杆性项目，积极履行“一带一路”绿色投资原则（GIP）绿色金融产品创新工作组共同主席职责，并荣获“一带一路”绿色投资原则（GIP）“最佳进展奖”等奖项。

“小而美”惠民生，提升当地民众幸福感

2019年3月，国药国际与山西建设作为联营体与波黑塞族共和国卫生部签署商务合同，新建了一所公立区域性综合医院——多博伊医院。

多博伊医院项目是波黑塞族共和国近年来最为重要的民生项目之一，建成后该医院可提供标准床位490张，现代化洁净手术室8间，多博伊及周边8个城市约25万民众将因此受益。此外，项目在建设及后续运营过程中还将为当地创造大量就业机会。中国银行于2021年为多博伊医院项目提供4000余万欧元融资，预计2023年末建成使用。

2023年，瓦伊克罗洛河综合治理项目启动，这是秘鲁厄尔尼诺灾后重建机制下的惠民生项目。河道由于年久失清，易受洪涝灾害影响且水质较差，项目启动后将对利马市外围的瓦伊克罗洛河进行疏浚设计、施工和综合清理。完工后，河流水质将有效提升，沿线26000多人将免受洪涝灾害，对环境保护有显著作用。

中国交通建设集团旗下中国水利水电对外公司2022年4月投标该项目。秘鲁公共项目法律要求投标人中标后8天内提交履约保函，为此，中国银行协助联系国内反担保行完成项目保函预审，在中国水利水电对外公司中标后开出保函（保函金额约1954万美元），支持客户顺利签约。

近年来，除为共建“一带一路”重点项目提供金融服务外，中国银行在符合共商共建共享的原则下，以金融力量支持了一批项目规模总体较小，但具有减少贫困、增加就业、提高人口技能素质、提高健康卫生水平、改善生产生活条件等良好社会效益的境外“小而美”惠民生工程，有效提升了当地民众的幸福感、获得感、认同感。

站在“一带一路”倡议提出十周年的新起点，中国银行将持续把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把人民“心联通”作为重要基础，以资金融通助力政策沟通、设施联通、贸易畅通、民心相通，十载征程再启航，奋力谱写“一带一路”高水平共同发展新篇章。

(责编：罗知之、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经