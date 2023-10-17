人民网记者 杜燕飞

如何挖掘增产增供潜力，有效保障国家能源安全，是我国能源发展的首要任务。连日来，能源行业位于深海和陆地的油气重点项目稳步推进、建成投产，对保障国家能源安全、提升油气供应能具有重要意义。

在深海，10月16日，我国首个深水高压项目“深海一号”二期工程的首口开发井作业顺利完成，测试日产天然气超100万立方米，日产凝析油超230立方米，产能远超设计预期。“深海一号”二期工程项目建成后，“深海一号”超深水大气田整体的高峰年产量将从30亿立方米增至45亿立方米，相当于海南岛2021年天然气消耗量的90%。

深海一号”超深水大气田二期首口开发井放喷测试。受访者供图

“‘深海一号’二期工程井口距离目标气藏普遍较远，大位移井水平井的设计可以使气井像树根一样在地层中‘横向’延展，最大限度地接触地层含油气构造。”该项目负责人蒋东雷表示，该二期工程的钻井总进尺达到一期工程的2.2倍，得益于批量建井思路的充分运用，项目钻井作业总进度在第一口井完成时已经达到80%。

在陆地，10月15日，塔里木油田博孜天然气处理厂一次性投产成功，标志着我国最大超深凝析气田——博孜-大北气田年处理能力从50亿立方米提升至120亿立方米，有效解决了地面处理能力不足等矛盾，支撑了博孜-大北气田快速上产，为天然气应急调峰和冬季民生用气提供了保障。

塔里木油田博孜天然气处理厂。陈士兵 摄

“面对即将到来的冬季能源保供，我们有信心让天然气处理厂安稳长满优运行，发挥好增产保供和联动调峰作用，确保天然气产得出、稳得住、供得上。”博孜天然气处理厂生产运行单位负责人邓志伟表示。

此前，国家能源局组织召开的2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上强调，要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务。全力推进建设国家油气供给保障基地，推动在资源富集区域，加大投资、集中勘探、规模建产。加强深海油气勘探开发，加快建设海洋强国。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，当前，我国正处于经济恢复和结构转型的关键时期，一大批油气项目建成投产、稳步推进，增强了油气等能源资源供应保障能力，夯实了能源安全基石，有利于增强能源供应链与产业链弹性韧性，为绿色低碳背景下的高质量发展提供支撑，推动经济实现更好更快发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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