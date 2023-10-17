人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

助力油气增产保供 能源行业加大勘探开发力度释放气田产能

人民网记者 杜燕飞
2023年10月17日14:34 | 来源：人民网
小字号

如何挖掘增产增供潜力，有效保障国家能源安全，是我国能源发展的首要任务。连日来，能源行业位于深海和陆地的油气重点项目稳步推进、建成投产，对保障国家能源安全、提升油气供应能具有重要意义。

在深海，10月16日，我国首个深水高压项目“深海一号”二期工程的首口开发井作业顺利完成，测试日产天然气超100万立方米，日产凝析油超230立方米，产能远超设计预期。“深海一号”二期工程项目建成后，“深海一号”超深水大气田整体的高峰年产量将从30亿立方米增至45亿立方米，相当于海南岛2021年天然气消耗量的90%。

深海一号”超深水大气田二期首口开发井放喷测试。受访者供图

深海一号”超深水大气田二期首口开发井放喷测试。受访者供图

“‘深海一号’二期工程井口距离目标气藏普遍较远，大位移井水平井的设计可以使气井像树根一样在地层中‘横向’延展，最大限度地接触地层含油气构造。”该项目负责人蒋东雷表示，该二期工程的钻井总进尺达到一期工程的2.2倍，得益于批量建井思路的充分运用，项目钻井作业总进度在第一口井完成时已经达到80%。

在陆地，10月15日，塔里木油田博孜天然气处理厂一次性投产成功，标志着我国最大超深凝析气田——博孜-大北气田年处理能力从50亿立方米提升至120亿立方米，有效解决了地面处理能力不足等矛盾，支撑了博孜-大北气田快速上产，为天然气应急调峰和冬季民生用气提供了保障。

塔里木油田博孜天然气处理厂。陈士兵 摄

塔里木油田博孜天然气处理厂。陈士兵 摄

“面对即将到来的冬季能源保供，我们有信心让天然气处理厂安稳长满优运行，发挥好增产保供和联动调峰作用，确保天然气产得出、稳得住、供得上。”博孜天然气处理厂生产运行单位负责人邓志伟表示。

此前，国家能源局组织召开的2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上强调，要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务。全力推进建设国家油气供给保障基地，推动在资源富集区域，加大投资、集中勘探、规模建产。加强深海油气勘探开发，加快建设海洋强国。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，当前，我国正处于经济恢复和结构转型的关键时期，一大批油气项目建成投产、稳步推进，增强了油气等能源资源供应保障能力，夯实了能源安全基石，有利于增强能源供应链与产业链弹性韧性，为绿色低碳背景下的高质量发展提供支撑，推动经济实现更好更快发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力油气增产保供 能源行业加大勘探开发力度释放气田产能
　　如何挖掘增产增供潜力，有效保障国家能源安全，是我国能源发展的首要任务。连日来，能源行业位于深海和陆地的油气重点项目稳步推进、建成投产，对保障国家能源安全、提升油气供应能具有重要意义。…
共促蓝色发展 “一带一路”国际合作高峰论坛举行首场吹风会
　　16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部