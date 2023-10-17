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我国税收协定网络覆盖范围增至114个国家和地区

2023年10月17日20:56 | 来源：新华社
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记者从国家税务总局获悉，10月17日，我国分别与塞内加尔、喀麦隆两国政府在北京签署税收协定，至此，我国税收协定网络覆盖范围增至114个国家和地区，基本涵盖我国对外投资主要目的地以及来华投资主要国家和地区。

据了解，我国与上述两国税收协定签署生效后，可为纳税人跨境经营消除重复征税、提高税收确定性、推动涉税争议解决，对促进双边贸易、技术、资金和人员往来具有重要作用。（记者王雨萧）

(责编：卫嘉、白宇)
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