10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。滴滴携手巴西合作伙伴，在绿色出行和数字支付领域签署了相关合作协议。

滴滴相关负责人介绍，在绿色出行领域，滴滴将携手比亚迪巴西子公司等本地合作伙伴，共同推动国产电动汽车在巴西的推广应用，助力数字服务业带动制造业出口的良性循环。2023年内，滴滴将通过旗下在巴西的出行平台引进并部署300辆比亚迪电动汽车。

10月17日，滴滴高级副总裁、国际业务负责人朱景士（中）与巴西IturanMob公司代表（左一）和比亚迪巴西子公司代表（右一）参加“一带一路”企业家大会的签约仪式。（受访者供图）

在数字支付领域，滴滴将与巴西金融科技公司BePay通过股权收购的合作方式，为巴西用户提供安全的线上支付服务，促进巴西移动支付的普及，助力当地数字经济的发展。

今年是滴滴正式启动国际化战略的第六个年头。目前，滴滴的国际业务覆盖了地处拉美、亚太和非洲的14个国家，为当地市场提供以出行为主、涵盖外卖和金融等多样化服务。滴滴国际业务目前服务的年活跃用户规模约8000万，年活跃司机超320万，年活跃外卖骑手超45万。

促进当地灵活就业

拉美地区也是滴滴国际业务增长最快的市场之一，滴滴目前的拉美运营团队九成以上是本地员工。

滴滴的出行服务日益成为拉美用户最喜爱的选择之一。在巴西，滴滴的出行服务用户超2000万，司机近百万。在墨西哥，滴滴覆盖墨西哥城等70多个城市，目前拥有超过1000万活跃用户。

该负责人介绍，在为当地司机创造灵活就业机会的同时，滴滴还将在国内的司机权益保障措施移植到国外，在当地建立了“司机之家”和“司机服务站”等设施，持续为司机提供安全培训和必要的帮扶。

助力当地数字化转型

滴滴目前在墨西哥、哥伦比亚、哥斯达黎加和秘鲁四个国家提供外卖服务。在为本地消费者提供便捷服务的同时，也利用平台技术积极赋能当地的中小企业，助力它们的数字化转型。

截至2022年底，滴滴的外卖平台接入了20万多个餐饮商家，其中90%为中小企业，40%的商家首次实现了数字化。平台还通过可持续的营销活动帮助餐饮商家增加收入。

提升当地出行安全标准

在安全技术的推广应用方面，滴滴结合在中国的安全运营经验，并根据海外实际情况研发出国际安全技术策略，致力于持续提升当地网约车出行的安全。滴滴在其海外平台已推出行程分享、添加紧急联系人等20多项安全功能，及7/24全天候海外客服。

滴滴在巴西等多个拉美国家定期举办安全论坛等活动，提供线上和线下的安全培训，提升用户和司机的安全意识。同时，滴滴也和当地监管部门、组织合作，为当地城市的交通路网优化建言献策，帮助监管部门部署酒驾检测点以优化道路安全管控。

数据显示，截至2022年底，在滴滴巴西和墨西哥出行平台上运营的车辆的重大交通事故在过去三年下降了55.7%，重大暴力冲突事故在过去三年下降53.3%，显著提升了当地出行行业的安全和体验指标。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是滴滴持续深耕国际业务的成长之年。“未来，滴滴将继续坚持互利共赢的合作理念和精细化本土运营策略，利用自身技术和经验优势深耕海外市场，积极推广中国经验、中国方案和中国标准，扎扎实实地为当地民生和数字化转型做出贡献。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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