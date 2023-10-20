人民网北京10月20日电 （栗翘楚、韩鑫）日前，由天津市滨海新区人民政府、中国石油和化学工业联合会联合主办的中国石油和化工民营经济高质量发展大会在天津市滨海新区举行。记者在会上获悉：截至去年底，石油和化工民营企业百强收入为4.65万亿，占全行业营业收入的28.08%，其中石油化工类收入为4.11万亿，行业百强企业资产总额为2.95万亿，占全行业资产总额的17.7%。百强企业利润总额为3386亿元，占全行业利润总额的29.96%。

据介绍，目前在认定的七批1186家单项冠军中，石油和化工企业有165家，占比13.9%，在所有工业行业中位居第三；在认定的五批1.2万余家“小巨人”中，石油和化工企业有1523家，占比11.9%，在所有工业行业中位居第三。根据统计数据分析，石化单项冠军和“小巨人”具有产品竞争力强、市场占有率高、研发投入强度高、创新能力强、经济效益好、企业发展稳健等特点。

当前，我国石化行业呈现出新的发展趋势。一是石油和化学工业由大国向强国的跨越已进入到关键时期；二是我国石油和化学工业的发展已形成国企、民企、外企三足鼎立的全新产业结构；三是我国石油和化学工业已走出“短缺经济时代”，快速进入“大竞争”时代；四是石油和化学工业发展正处于产能过剩调整期。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生提出，新形势下，中国石油和化学工业民营企业的发展目标是力争在2030年前，加快培育一批品牌卓著、治理现代的世界一流企业和企业集团，培育一批质量精良、工艺领先的制造业单项冠军企业，培育一批特色突出、活力迸发的专精特新企业，培育一批管理卓越、具有责任担当的企业家和技能人才，形成一批世界一流、大中小企业协同发展的企业集群，成为行业面向未来高质量发展、充满活力的引领力量。

(责编：乔业琼、吕骞)

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