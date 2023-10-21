原标题：前三季度工业和信息化发展总体平稳

10月20日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国，新闻发言人，运行监测协调局局长陶青介绍相关情况。前三季度，工业和信息化发展总体平稳，产业结构持续优化，新动能新优势不断集聚增强，创新发展的活力动力持续释放，高质量发展取得积极成效。

工业经济恢复向好

前三季度，规模以上工业增加值同比增长4%，增速较今年上半年加快0.2个百分点，制造业增加值占GDP比重基本保持稳定。

赵志国介绍，前三季度，主要行业运行总体平稳，产业结构持续优化，41个工业大类行业中有27个行业增加值同比保持增长。多数省份工业经济稳定恢复。前三季度，31个省份中28个省份工业增加值同比增长，20个省份较上半年增速加快或降幅收窄。十个工业大省中8个省份增速较上半年加快，江苏、山东、四川、河北、湖北、浙江6个省份增速高于全国平均水平。

“积极因素不断累积。”赵志国说，前三季度，制造业投资持续增长，特别是高技术制造业投资同比增长11.3%，连续36个月保持两位数增长。工业生产者出厂价格指数（PPI）连续两个月环比上涨，企业效益逐月改善，工业产品供需形势逐步改善，工业企业预期和信心逐步增强。

“当前工业经济虽面临需求不足等困难，但我国工业经济长期向好的基本面依然稳固，我们完全有信心促进工业经济进一步回升向好。”赵志国说。下一步，工业和信息化部将把高质量发展要求贯穿新型工业化全过程，抓住当前经济恢复关键期和产业转型窗口期，在“扩大需求、增强动能、守住底线”上下更大功夫，全力以赴抓好工业稳增长工作。

新动能新优势不断增强

前三季度，新能源汽车产销量分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%、37.5%。

陶青介绍，前三季度，我国新能源汽车产业保持强劲发展势头，产销规模进一步扩大，技术水平快速提升。大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，乘用车中L2级及以上自动驾驶功能的车辆占比超过40%。同时，品牌竞争力大幅提升，配套环境持续优化。

陶青表示，工业和信息化部将统筹推进技术攻关、推广应用、基础设施建设等工作，加快电动化、网联化、智能化发展。启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动。强化配套支撑环境建设，建立健全保障体系，推动新能源汽车产业高质量发展。

不仅是新能源汽车。前三季度，我国光伏产品、航空航天器及设备等实现高速增长，造船业三大指标继续全球领跑。

“制造业高质量发展迈出坚实步伐。”赵志国说，我国大力推动先进制造业加快发展，加快新产品新行业新业态培育，加速数字化转型进程，推动智能工厂建设规模扩大和水平提升，已建设近万家数字化车间和智能工厂。打造智能制造新场景、新方案、新模式，产业提质增效成果显著。

信息通信业稳步增长

前三季度，我国网络基础设施不断夯实，截至9月底，累计建成5G基站318.9万个，千兆宽带用户达1.45亿户；网络服务能力持续升级，算力总规模达每秒1.97万亿亿次浮点运算，移动网络IPv6流量占比达58.4%。

“我国信息通信业保持稳步增长，信息通信技术赋能经济社会发展取得积极成效。”赵志国介绍，以工业互联网为代表的新一代信息技术加速应用突破，已融入45个国民经济大类，赋能实体经济数字化、网络化、智能化转型升级。跨行业、跨领域工业互联网平台达到50家，连接设备近9000万台（套）。

“5G、人工智能、物联网等技术与教育、医疗等领域深度融合，公共服务数字化水平明显改善。”赵志国说，超高清视频、数字渲染、全息互动等数字技术加速渗透，广泛应用于赛事直播、文体旅游等领域，为人民群众带来高品质全新体验。

赵志国表示，工业和信息化部将加快5G、千兆光网、移动物联网等规模部署，推进千兆城市建设。开展“信号升格”专项行动，全面提升重点行业和重点场景的5G网络覆盖和服务质量。推动“双千兆”网络在信息消费、社会民生领域广泛应用，让信息化发展成果更多、更公平惠及全体人民。

（本报记者 刘坤）

(责编：王连香、杨迪)

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