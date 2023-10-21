1—9月全国吸收外资9199.7亿元人民币
2023年10月21日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：1—9月全国吸收外资9199.7亿元人民币
商务部20日发布数据显示，今年1—9月，全国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元人民币，同比下降8.4%。
商务部外资司负责人指出，今年我国吸引外资依然不乏亮点：新设外资企业数增长较快，外资来华势头不减，跨国公司仍看好在华投资前景；引资结构不断优化，制造业实际使用外资金额2624.1亿元，同比增长2.4%；部分发达经济体对华投资力度加大。
据介绍，当前，世界经济复苏乏力，通胀加剧，需求不足，全球跨国直接投资持续低迷。联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》称，2022年全球外国直接投资下降12%，今年仍面临较大下行压力。2022年1—9月，我国实际使用外资规模突破了1万亿元人民币，达到10037.6亿元人民币，为历史同期最高水平。在2022年同期基数较高的情况下，今年1—9月引资规模有所下降，但仍处于历史高位。
商务部外资司负责人表示，中国吸引外资长期向好的趋势并未改变。商务部将推动进一步压缩外资准入负面清单，深入推进自由贸易试验区和自由贸易港改革开放先行先试，持续打造“投资中国”品牌，不断优化外资促进和服务，落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，确保各项政策措施执行到位，让中国始终成为跨国投资的热土。外资对中国市场和经济前景有信心，我们对外资来华亦充满信心。（记者张翼）
(责编：王连香、杨迪)
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