人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年中国创新指数同比增长5.9%

2023年10月21日08:17 | 来源：光明日报
小字号

原标题：2022年中国创新指数同比增长5.9%

从国家统计局获悉，2022年中国创新指数为155.7，比2021年增长5.9%；自2015年以来年均增长6.5%。我国创新能力较快提升，创新发展新动能加速聚集，为推动高质量发展提供了强大动力。

统计数据显示，我国创新环境明显优化。2022年，我国创新环境指数为160.4，比2021年增长5.7%，2015年以来年均增长7%。加计扣除减免税政策力度持续加大，2022年，规模以上工业企业中加计扣除减免政策受惠企业达11.5万家，是2015年的7.9倍；享受政策相当于减免税额达2994.3亿元，是2015年的6.7倍。

创新投入稳步提高。2022年，我国创新投入指数为146.7，比2021年增长7%，2015年以来年均增长5.6%。研究与试验发展（R&D）经费投入保持稳步较快增长，2022年，我国R&D经费投入达30782.9亿元，比上年增长10.1%。

创新产出大幅增加。2022年，我国创新产出指数为187.5，比2021年增长9.2%，2015年以来年均增长9.4%。2022年，我国全年发明专利授权数为79.8万件，是2015年的2.2倍；截至2022年底，境内有效发明专利328万件，是2015年的3.8倍；高价值发明专利拥有量132.4万件，是2015年的3.9倍。

创新成效进一步显现。2022年，我国创新成效指数为128.2，比2021年增长0.7%，2015年以来年均增长3.6%。2022年，我国“三新”经济增加值为210084亿元，2015年以来年均增速为10.9%（未扣除价格因素），比同期GDP现价增速高2.5个百分点；相当于GDP的比重为17.36%，比2015年提高2.6个百分点。

国家统计局社科文司首席统计师李胤指出，以新产业、新业态、新商业模式为代表的新兴经济不断发展，已成为带动经济转型升级、增强经济活力的重要力量。(记者董蓓)

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税收征管数字化高级别国际研讨会在京举行
　　人民网北京10月20日电 （记者车柯蒙）10月19日至20日，由中国国家税务总局主办的税收征管数字化高级别国际研讨会在北京举行。来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的20个国家税务部门、6个国际组织的代表及部分学术机构和跨国企业嘉宾围绕税收征管数字化转型、纳税服务创新、优化税收营商环境等议题进行深入交流，达成多项共识。…
助力经济持续回升向好 前三季度银行保险业服务实体经济质效增强
　　人民网北京10月20日电 （杜燕飞、田小丽）“三季度末，银行保险机构经营和监管指标处于合理区间，服务实体经济质效不断增强，为经济持续回升向好营造良好的金融环境。”在10月20日国家金融监督管理总局召开的2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监督管理总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部