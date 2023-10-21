2022年中国创新指数同比增长5.9%
从国家统计局获悉，2022年中国创新指数为155.7，比2021年增长5.9%；自2015年以来年均增长6.5%。我国创新能力较快提升，创新发展新动能加速聚集，为推动高质量发展提供了强大动力。
统计数据显示，我国创新环境明显优化。2022年，我国创新环境指数为160.4，比2021年增长5.7%，2015年以来年均增长7%。加计扣除减免税政策力度持续加大，2022年，规模以上工业企业中加计扣除减免政策受惠企业达11.5万家，是2015年的7.9倍；享受政策相当于减免税额达2994.3亿元，是2015年的6.7倍。
创新投入稳步提高。2022年，我国创新投入指数为146.7，比2021年增长7%，2015年以来年均增长5.6%。研究与试验发展（R&D）经费投入保持稳步较快增长，2022年，我国R&D经费投入达30782.9亿元，比上年增长10.1%。
创新产出大幅增加。2022年，我国创新产出指数为187.5，比2021年增长9.2%，2015年以来年均增长9.4%。2022年，我国全年发明专利授权数为79.8万件，是2015年的2.2倍；截至2022年底，境内有效发明专利328万件，是2015年的3.8倍；高价值发明专利拥有量132.4万件，是2015年的3.9倍。
创新成效进一步显现。2022年，我国创新成效指数为128.2，比2021年增长0.7%，2015年以来年均增长3.6%。2022年，我国“三新”经济增加值为210084亿元，2015年以来年均增速为10.9%（未扣除价格因素），比同期GDP现价增速高2.5个百分点；相当于GDP的比重为17.36%，比2015年提高2.6个百分点。
国家统计局社科文司首席统计师李胤指出，以新产业、新业态、新商业模式为代表的新兴经济不断发展，已成为带动经济转型升级、增强经济活力的重要力量。(记者董蓓)
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