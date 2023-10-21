原标题：税收征管数字化高级别国际研讨会在北京举行

中新社北京10月20日电 中国国家税务总局主办的税收征管数字化高级别国际研讨会19日至20日在北京举行。来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的20个国家税务部门、6个国际组织的代表及部分学术机构和跨国企业代表围绕税收征管数字化转型、纳税服务创新、优化税收营商环境等议题进行深入交流，达成多项共识。

研讨会上，中国国家税务总局局长王军发表主旨演讲时提出三点倡议：一是共搭平台，加力推进合作机制建设。优化“一带一路”税收征管合作机制，打造凝聚更多共识、汇集更新理念、孕育更大发展的多边税收合作平台。二是共享资源，持续加大互学互鉴力度。进一步加大税收征管数字化的资源共享与培训力度，未来五年，中国税务部门将为共建“一带一路”国家提供1万个培训名额，为相关国家税务官员来华学习交流创造更好条件。三是共谋发展，积极拓宽数字化转型路径。积极响应OECD(经济合作与发展组织)倡议，结合各国实际开展有益探索，不断创新优化提升，助力更多国家和地区更好提升税收征管数字化水平，携手营造更具市场化、法治化、国际化的税收营商环境，推进全球经济健康发展和数字化转型升级。

研讨会上，经济合作与发展组织税收征管论坛秘书处主任彼得·格林和秘书处顾问保罗·马什介绍了经合组织发布的全球《税收征管3.0》推进的最新进展。阿联酋、阿尔及利亚、马来西亚、匈牙利、巴西、澳大利亚、西班牙、日本、韩国等国的税务局长和国际货币基金组织等国际组织负责人分别作了专题发言或主持专题研讨，分享了各自在税收征管数字化转型的实践经验及研究成果，分析了面临的困难和挑战，并探讨了后续行动规划。

此次会议讨论通过了《税收征管数字化高级别国际研讨会联合声明》，充分肯定与会各方在税收征管数字化转型方面的探索实践。与会各方表示，本次研讨会有利于各国增进互信、凝聚共识，下一步将着力把共识转化为行动，更好顺应全球税收征管数字化趋势，持续深化国际税收合作，完善全球税收治理体系，促进跨境投资便利化，推动全球经济复苏和可持续发展。 (记者 赵建华)

(责编：王连香、杨迪)

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