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辽宁铁岭：黑土地上的“种田经”

2023年10月21日09:01 | 来源：新华网
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原标题：关注秋收丨辽宁铁岭：黑土地上的“种田经”

根根玉米棒硕大丰满，株株大豆“摇铃”，田地里的赵玉国被丰收的喜悦包围，向近百名外地农民讲起自己的“种粮经”：“这是我们张庄玉米合作社玉米大豆带状复合种植的地块，不仅每亩地玉米不减产，还能多得大豆钱。”

在辽宁省铁岭县蔡牛镇，外地农民到张庄玉米合作社的大田里学习玉米选种和栽种技术。新华社记者杨青 摄

地处辽河上游的辽宁省铁岭市，黑土面积广阔，素有“辽北粮仓”之称。今年秋收时节，铁岭市农业部门组织了一场“田地里的课堂”，让会经营、懂科技的“老农人”当老师，推广良种良技。

从事30多年玉米种植的赵玉国是张庄玉米合作社的理事长，承包的2万余亩地全部采用科技种田。近几年，张庄玉米合作社尝试采用无人驾驶拖拉机播种，刚推广时大伙都觉得投入高，回报少，不值得。

可细心的赵玉国一算，以前农机手人工作业，种出来的地垄宽不一、垄高不等，影响产量。利用北斗导航进行定位后，无人驾驶拖拉机把地种得齐整，垄距相等、株距一致，每亩地最少能多种出100株玉米，平均每100亩地就能多规划出4亩玉米。

2022年，赵玉国还规划出一片1060亩的智慧农田，铺设了多功能气象站、农情信息采集仪、智能虫情信息采集设备等设备，从办公室的大屏幕里，就可以看见农作物生长周期的全过程。

如今，黑土地上机声隆隆，到处是丰收的喜悦。在铁岭市开原市兴隆台村，种粮大户张权元笑得合不拢嘴，今年他新种植的辽星香稻1号平均亩产1200余斤，产量比一般的香型水稻品种增产14.5%以上。

去年，张权元经辽宁省农科院水稻研究所推荐，试种了辽星香稻1号。从插秧那天起，张权元每天都到地里看长势，一有难题就给水稻所科研人员打电话，学习如何水浆管理、科学施肥、病虫预防。

“千好万好不如良种好。”在测产现场，张权元给记者算了一笔账，这个品种湿粮起步价就达2元钱一斤，每亩可比常规品种增收300多元。“明年，我准备将这个品种推广至1000亩。”

在昌图县亮中桥镇永丰村，村民在装运刚刚收获的玉米。新华社记者姚剑锋 摄

一笔笔账精打细算，既要算农民的利益账，也要算黑土地的生态账。铁岭市1009.3万亩耕地均在东北典型黑土区范围内，占全省黑土区耕地总面积的36%。截至2022年年底，铁岭市已落实黑土地保护性耕作面积188万亩。

在铁岭市昌图县老城镇，当地通过采用创新的秸秆全量覆盖保护性耕作种植模式，将秸秆留在地表，刮风的时候土壤刮不走，降雨的时候冲不走，秸秆腐烂之后，变成营养补充养分，这层“被子”，让黑土地变得更“有劲”。

“以前这地硬邦邦的，现在黑土有机层逐年加深，达到了60厘米以上，夏天一铲子下去，还能看到好多蚯蚓。”脚踩松软的泥土，种粮大户李忠华告诉记者，“养好用好黑土地，粮食才不愁丰收。”（新华社记者武江民、阚思邈）

(责编：王连香、杨迪)
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