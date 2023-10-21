2023成都世界科幻大会举行刘慈欣签售活动
2023年10月21日10:20 | 来源：新华网
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原标题：2023成都世界科幻大会举行刘慈欣签售活动
10月20日，刘慈欣（前右）在现场为科幻迷签名。
当日，2023成都世界科幻大会举行签售活动，本届世界科幻大会荣誉主宾、科幻文学领域国际大奖——雨果奖获奖作品《三体》作者刘慈欣到场签售，吸引众多科幻迷前来与其交流。
新华社记者 沈伯韩 摄
(责编：王连香、杨迪)
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