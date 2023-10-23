郭子源

近日，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》。截至目前，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行等金融机构已发布公告，表示将积极响应此倡议并落实相关措施。

减费让利、惠企利民的做法值得肯定，但相关措施若要落地生效，还需依靠“公开透明”机制。哪些项目收费了？收了多少？哪些项目免费了？还能优惠多少？这些看似琐碎的“小事”是关乎金融消费者获得感的“大事”，要把它们讲清楚、说明白。

长期以来，信息不对称问题横亘在金融消费者与商业银行之间，进而引发了一些争议与纠纷。以银行服务收费为例。近期发布的《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》明确提出，取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式等。但若细究这些收费项目，恐怕鲜有金融消费者能说出个所以然，他们通常既不了解收费名目，也不清楚收费标准，银行收多少钱就交多少钱。

信息不对称不仅降低了日常金融服务质量，也削弱了减费让利政策的落地效果。“上有政策、下有对策”的教训并不遥远。2014年2月，原中国银监会、国家发展改革委发布《商业银行服务价格管理办法》，明确将新增两个免费项目。但有消费者反映，该政策在执行过程中变了样，多数银行网点的工作人员并未主动告知客户“目前可拥有一个免收管理费的账户”，出现了“你不问、我就不说”的情况。时至今日，此类问题仍有一定的普遍性。

破解信息不对称要依靠“公开透明”机制，政策制定部门、商业银行、金融消费者需形成合力。其中，政策制定部门要善于创新，提升政策查询的便利度，让好政策被更多人查到、看懂。接下来，有关部门可在网站、微信公众号、小程序中嵌入或优化“政策查询”模块，进一步细化政策分类、强化政策解读，让金融消费者“一点即查”“一看即懂”。

商业银行要端正态度、主动作为，进一步提升信息公开的质量。目前，各家商业银行均已按照监管部门要求，通过线下网点、线上网站等渠道，对收费项目进行了公示，但这只是在形式上做到了尽职，接下来还要在内容上做到尽责。银行业务人员是消费者获取金融服务的第一道窗口，也是确保减费让利政策落地生效的关键。接下来，各家商业银行要加强基层管理，细化考核要求，确保业务人员不折不扣地把政策落实到位。

金融消费者要变被动为主动，充分获取政策信息。根据政策，目前商业银行的服务价格分为三类，政府指导价、政府定价、市场调节价，前两者主要涵盖基础服务，后者的范围更广，涵盖支付结算、电子银行、银行卡、理财、担保及承诺等。金融消费者可在办理业务前，仔细阅读相关银行的收费公示内容，在办理业务的过程中，多问几个为什么，切实保障自身合法权益。

(责编：王震、陈键)

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