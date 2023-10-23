曾金华

经济“三季报”备受关注。在财政运行方面，近期多个省份陆续发布的前三季度财政收支数据显示，财政收入总体上保持平稳增长，与经济恢复向好态势基本一致。同时，财政支出进度加速，各项积极的财政政策措施落地生效，推动经济持续恢复向好。

财政收入恢复性增长

前三季度，各地财政收入普遍保持平稳增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，从而拉低了基数。受此影响，今年税收收入特别是国内增值税较大幅度增长，相应拉高了财政收入增幅。

统计显示，1月份至9月份，湖南省一般公共预算收入完成2473.4亿元，较上年同期增加190.1亿元，同比增长8.3%，实现企稳回升。其中：地方税收完成1589.9亿元，较上年同期增加154.9亿元，同比增长10.8%；非税收入完成883.5亿元，较上年同期增加35.2亿元，同比增长4.2%；非税占比35.7%，较上年同期下降1.5个百分点。

甘肃省一般公共预算收入完成747.6亿元，同比增长12%。分结构看，税收收入517.4亿元，占一般公共预算收入的比重为69.2%，增长24.3%；非税收入230.2亿元，占一般公共预算收入的比重为30.8%，下降8.3%。

此外，江西省一般公共预算收入完成2500.6亿元，同比增长4%，其中税收收入完成1610.9亿元，占比64.4%。

“从已公开省份财政收入数据来看，与经济向好态势保持一致，一般公共预算收入普遍企稳回升，表明我国经济发展具有强大的韧性和潜力。同时，在一般公共预算收入中，税收收入比重普遍提升，税收收入与非税收入占一般公共预算收入比重的‘一升一降’反映出地方财政收入质量普遍改善、地方税收营商环境向好。”中央财经大学财税学院教授白彦锋分析。

支出方面，各地加力提效实施积极的财政政策，采取有效措施合理加快财政支出进度，保持必要支出强度，重点领域支出保持较大增幅，推动经济持续恢复，有力保障了改善民生。

比如，1月份至9月份，湖南省一般公共预算支出6647.3亿元，同比增长3.8%，其中，住房保障、灾害防治及应急管理、社会保障和就业、商业服务业增长较快，分别同比增长24.5%、21.6%、12.6%、12%。

甘肃省一般公共预算支出3388亿元，同比增长5.4%。其中，省级支出585.5亿元，增长12.9%；市县支出2802.5亿元，增长4%。分领域看，科学技术、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、交通运输、住房保障支出，分别增长36.2%、11.9%、11.1%、9.4%、15.1%、24.8%。

内蒙古自治区一般公共预算支出4651.1亿元，同比增加288.3亿元，增长6.6%。财政全力支持把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障，建设国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，打造我国向北开放重要桥头堡，全区保障“五大任务”支出1767亿元，占一般公共预算支出的38%。同时，持续加大科学技术、商业服务业、交通运输、卫生健康、住房保障等重点领域的支出保障。

今年以来，国家延续、优化、完善税费优惠政策，打出一套税费政策组合拳，特别是聚焦支持做强做优实体经济，将涉及小微企业和个体工商户的到期税费优惠政策统一延续到2027年年底。各地落实落细各项政策，实打实支持企业纾困发展，进一步稳预期、强信心。

“各地加快支出进度、优化支出结构，尤其民生领域支出增幅不小，体现了积极的财政政策加力提效。延续、优化、完善税费优惠政策，对稳定经济运行、促进就业，帮助中小微企业、民营经济，支持做强做优实体经济起到重要作用。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

专项债带动扩大投资

国家统计局发布最新数据显示，前三季度固定资产投资规模继续扩大，其中基础设施投资同比增长6.2%。作为拉动有效投资的重要工具，专项债券发挥了突出作用。

按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，今年我国适度增加地方政府专项债券规模，新增专项债务限额38000亿元，比上年增加了1500亿元。“今年以来，财政部积极指导地方严格专项债券项目的审核把关，做好项目储备等基础工作，同时优化专项债券额度分配，重点向经济大省特别是制造业集中的地区倾斜，优先支持成熟度高的项目和在建项目。”财政部国库司司长李先忠表示。

按照部署，新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕。各地专项债券发行使用提速，带动扩大有效投资。近期，多个地方宣布新增专项债券已基本发行完毕。

陕西省不断提升专项债券管理的科学化、规范化水平，截至9月底，共发行专项债券项目645个，金额830.69亿元，全年用于项目建设的专项债券发行任务已圆满完成，重点保障了交通基础设施、社会事业、农林水、生态环保、城乡冷链物流基础设施、市政及产业园区基础设施、保障性安居工程等领域重点项目和重大民生工程建设，在稳经济、促投资方面起到了积极作用。

近日，山西省财政厅成功发行今年第八批政府债券117.772亿元。经此次发行，今年该省已累计发行政府债券1065.4999亿元，其中发行新增债券791.3799亿元，今年新增债券发行完毕。该次发行的第八批政府债券全部为新增专项债券，资金主要投向保障性安居工程、社会事业、市政及产业园区基础设施、农林水利等领域，重点保障71个县区243个公益性项目建设落地。

山西省财政厅相关负责人表示，下一步将持续加强债券资金管理，督促加快债券资金支出进度，加速形成实物工作量，进一步提升债券资金使用效益，为山西省第四季度经济平稳收官奠定良好基础。

“专项债券是今年稳投资、稳增长的重要抓手。经过几年的经验积累，专项债券项目不断成熟、资金运行逐步规范，预算管理有了显著进展。从各地专项债券支持的项目来看，这些项目对于夯实经济发展基础，拉动地方经济增长起到了不可替代的作用。”何代欣说。

财税政策促消费回暖

近日，国家税务总局利用增值税发票数据，结合企业调研情况，对中秋国庆假期全国相关行业销售收入情况进行分析。结果显示，假期消费市场活力足、人气旺，消费相关行业销售收入同比增长21.3%。

今年以来，各地加力提效实施好积极的财政政策，推动各项财税政策尽早落地见效。其中，积极的财政政策促消费、扩内需作用直接且有效。当前，市场销售趋于活跃，服务消费增长较快。这其中，积极的财政政策功不可没，资金支持、税收优惠有效发挥了引导撬动作用。

比如，北京市统筹推进消费、投资协调发展，加力巩固经济回升态势。落实燃料电池示范城市群车辆推广、乘用车置换新能源车、二手车扩大流通等资金支持政策，加速汽车消费潜力释放；优化发放观影补贴、京郊住宿和京彩绿色消费券等时间节点、适用范围等，支持开展多项消费季活动，促进“商文旅体”消费融合发展。

近期，江苏省财政厅安排专项资金2亿元，会同省商务厅于9月底到12月底开展“苏新消费·绿色节能家电促消费”专项活动，对全省范围内线下购买绿色节能家电的消费者给予10%的补贴。中秋国庆节日期间，参与专项活动的企业累计销售绿色节能家电15万件，销售金额6.8亿元，全省家电市场冰箱、空调、厨卫、彩电四大品类可比增长超过80%。

在四川，省级财政在原有政策基础上再安排资金2.1亿元，鼓励市(州)加大重点领域消费券发放力度，因地制宜组织开展形式多样、内容丰富的促消费活动，助力消费复苏。在两轮促消费财政政策的激励引导下，全省21个市(州)累计安排财政资金18亿元，拉动直接消费约500亿元。

“各地扩内需、促消费中，都有财政政策的推动，一些地方补贴性的消费政策和政府直接采购对于消费回升起到了支撑作用。总的来看，从供给端减税降费和政府直接投资，再到需求端扩大内需和促进消费，财政政策正立体、多层面地为稳增长提供有效支撑。”何代欣表示。

(责编：王震、陈键)

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