朱国亮

“无人小巴”“无人农场”“柔性生产制造”“数字交通治理”“智慧养老”……在“物联网之都”——江苏无锡，历经15年创新示范，物联网从一个抽象概念，成长为一个国家级先进制造业集群，并逐步融入生产制造、居民生活、城市治理，向着万物互联的时代进发。

从“启航”走向“领航”

成立于2008年的无锡信捷电气股份有限公司主要生产可编程控制器等产品，这是工业产线互联并自动化、智能化运转的重要一环。

“2009年，‘感知中国’概念提出，‘无锡国家传感网创新示范区’同年获批建设。迎着这股‘东风’，我们乘势而上，快速成长。”信捷电气公共及教育事业部负责人王正堂说。

创业之初，信捷电气仅有10余人，现在员工已有2200多人，其中研发人员约1000人，占比高达45%。公司成立4年就开始股改，2016年在A股上市，去年销售额达到13.3亿元。

2021年，信捷电气搬进自建的总部大楼。大楼总体呈X形，建筑面积达4万多平方米，外观极具现代感、科技感。公司还在无锡市滨湖区胡埭镇开辟了110亩的生产基地。

“信捷电气是无锡一家物联网核心企业，也是与无锡物联网产业共成长的企业。”无锡市工业和信息化局物联网产业发展处处长张凡说，“如同信捷电气一般，15年来，无锡物联网产业从小到大、从有到优，持续跨越式成长，现已成为国家级先进制造业集群。”

据无锡市工业和信息化局提供的统计数据，2022年，无锡全市物联网核心产业营业收入934.5亿元，物联网相关产业规模4011亿元，产业规模占江苏全省比重近50%，位居全国前列。

统计数据还显示，无锡物联网产业集群集聚的各领域企业超3000家，其中国家级专精特新“小巨人”企业60家、江苏省级隐形冠军和专精特新中小企业76家。集群企业牵头或参与制定物联网国际标准17项，国家标准近百项。

张凡说，十五载为国示范，无锡已从物联网“启航之城”成长为“领航之城”。

从“互联”变为“赋能”

10月13日，施耐德电气江苏无锡工厂接到一家酒店客户订单，定制150件智能灯控产品，要求一周内发货。然而，当时工厂所有产线已全部排满，好在工厂还有一条柔性产线。这条产线如同搭积木一般可根据生产需要随意拼装。确认订单后，工厂仅用4小时就完成生产线的拼装，之后两天就完成了150件的订单任务。

“这离不开物联网技术赋能。”施耐德电气无锡工厂生产经理石勇说，“在无锡工信部门协同下，工厂与中国移动无锡分公司合作，共建5G物联网的软硬件，创新设计了这条柔性产线，达成了降本提质增效的效果。”

“通俗而言，物联网就是借助感知设备和网络传输技术，将各种设备、物体互联，进而实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。”张凡说，“这个互联过程也是赋能过程，特别是对制造业，自动化、智能化正是基于设备间的互联。”

无锡是百年工商名城，从民国时期开始，就以制造业发达而著称。今天，凭借发达的制造业，无锡不仅跻身万亿级GDP城市，而且在万亿级GDP城市中，人均GDP多年保持首位。

物联网产业的发展和技术应用示范，进一步为无锡制造业数字化、智能化转型赋能。张凡介绍，截至2022年底，无锡全市创建智能制造标杆1692个，累计已有4708个；创建绿色制造标杆114个，累计已有210个。

张凡还介绍，2022年，无锡绿色园区入围数全国第一，绿色工厂、绿色产品、绿色供应链管理企业入围数均居江苏省前列；无锡市“两化融合”发展水平也超过全省平均水平5.8个百分点，增速全省第一，这些均与物联网赋能密不可分。

雪浪小镇是无锡打造的物联网示范小镇。小镇建设之初的设想，就是要立足无锡，推动制造业与物联网深度融合。如今，小镇的“雪浪云工业互联网平台”已覆盖22个行业9大领域，服务全球数百家制造业企业，提升生产效率，降低运维成本，并入选国家级“双跨”工业互联网平台企业。

“从制造业中来，到制造业中去”是小镇曾经喊出的一句口号。如今的实践表明，在制造业数字化、智能化转型升级阶段，物联网产业大有可为。

从“概念”化为“现实”

朗新科技集团是无锡一家能源科技企业，借助物联网赋能，持续提供互联网化的能源服务，其产品及服务与百姓日常生活息息相关。

今天，我们在支付宝上可轻松缴纳电费，打开小程序可就近寻找充电桩，都得益于朗新打造的能源互联网平台，连接近6000家公共事业机构，接入百余万充电桩，让数字化生活融入万家灯火。

这一集团旗下还有“易视腾科技”“瀚云科技”等科技公司，提供包括家庭新电视、工业互联网和智慧农业服务。

“发展之初，物联网还只是一个相对抽象的概念；历经15年的发展，现在已悄然走进日常生活的方方面面，成为惠及民生的一项重要技术手段，可谓是润物细无声。”朗新科技集团副总裁邬明罡说。

在无锡，城市运营管理中，许多领域都开始利用物联网技术来改进工作，便利群众。

在经济开发区、锡东商务区，11条线路61辆自动驾驶微巴，在产业园、商业区、居民区、地铁站等热门点位之间来回穿梭，成为公交系统“最后一公里”重要接驳车辆。据统计，今年上半年，无锡全市自动驾驶微巴已累计接驳35230人次，特别是直通景区的线路成为爆款。

在电力系统，国网无锡供电公司广盈集团物联网分公司总经理梅沁告诉记者，配备北斗导航的无人机、智能巡检车、机器人、单兵巡检仪等智能化物联装备，现在被大量运用于电网输电配电和变电站的日常巡检，既节省人力，又更好地保障了用电安全。

在环保、医疗、养老、安全、体育等领域，物联网技术的应用也在持续加速，智慧体育、智慧养老、智慧医疗等诸多项目纷纷上马。也正因为如此，无锡成为入选“IEEE智慧城市试点计划”城市。

古人认为，15岁是女孩“及笄之年”，是男孩“志学之年”。对于无锡物联网产业而言，今年是传感网创新示范区获批建设的第15个年头，也正是潜力无限之时。

(责编：王震、陈键)

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