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北京政府机关将全面推进首席数据官制度

2023年10月23日09:07 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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新华社北京电（记者阳娜）北京市经信局近日发布的《北京市首席数据官制度试点工作方案》明确，北京将在全市政府机关内全面推进首席数据官制度，建立健全数据汇聚、治理、共享、开放、应用和信息化统筹工作机制，创新数据共享开放和开发利用模式，提高数据治理和数据运营能力和水平。

工作方案选取了13家北京市级委办局、各区级政府和北京经济技术开发区作为试点单位，自行灵活设立首席数据官，职责范围包括推进数字政府建设、加强数据资源管理、提升指导监督能力、提高数字思维素养、促进人才队伍建设等。同时，工作方案还鼓励各区级政府在选取有条件的下级单位开展试点工作，积极鼓励各类企业设立首席数据官。

北京市经信局相关负责人表示，数字经济时代，设立首席数据官制度，将有助于统筹数据战略实施、推动数据资源开放共享与开发利用。“本次发布的工作方案是北京市领导干部数字素养与技能发展领域的首个试点方案，鼓励试点单位先行先试，真正实现数据管起来、用起来、活起来。”

(责编：王震、陈键)
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