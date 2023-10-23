【高质量发展调研行】

◎陈 科 本报记者 林莉君 刘 垠 都 芃

四川天府新区鹿溪河畔，一栋湛蓝色的立方体建筑在秋日和煦的阳光下熠熠生辉，这是国家超级计算成都中心（以下简称“成都超算中心”）的超算机房——硅立方。

“中心最高运算速度达到每秒10亿亿次，主机性能位居全球前列。”成都超算中心总经理王建波说，已纳入国家超算中心序列的该中心，填补了西部地区国家超级计算中心体系的布局空白。

10月16日起，科技日报记者随“高质量发展调研行”四川主题采访团深入成都、德阳、内江等地，探访四川在推进科技创新和科技成果转化上同时发力，着力打造西部地区创新高地的火热实践。

建设高能级创新平台 增强原始创新策源能力

超算，到底算什么？如何助力高质量发展？“我们正为实现‘从0到1’的原始创新提供平台工具服务。”王建波告诉记者，成都超算中心正服务西部地区布局建设的大装置、大工程和重点实验室等国家级科技创新载体，同时为高校、科研机构、国家级研发平台的基础研究提供算力支撑。

去年8月23日，四川德昌县群英村的青碉楼、张家坪子沟、老鹰岩沟和王家坡分别发生规模不一的泥石流灾害，因预警及时、提前组织人员撤离，未造成人员伤亡。这背后，由中国科学院成都山地灾害与环境研究所联合成都超算中心开展的“气候变化条件下山地致灾风险绿色调控关键技术与示范”项目研究成果发挥了重要作用。

基于成都超算中心自主研制的CPU（中央处理器）和DCU（分布式控制单元）进行大规模并行计算，该项目可模拟任意小流域灾害形成、运动、致灾全过程，进行灾害风险定量分析，解决了因汛期降雨量过大造成的山地灾害高发、频发导致的算力不足问题。截至今年8月，成都超算中心已为高海拔宇宙线观测站等1100余家用户提供了算力服务，累计完成作业数超4400万个。

当前，四川正积极打造关键核心领域“国之重器”。国家在四川布局的10个国家大科学装置已建成6个，全球最深地下暗物质实验室、世界海拔最高宇宙线观测站等，正持续产生具有全球影响力的科技成果。

四川省科技厅副厅长杨品华告诉记者，2022年四川研发经费投入达1215亿元，居全国第8位；在川国家级科技创新平台已达196个，居西部第1位。

打通中试“任督二脉” 融合产业链创新链

10月16日，成都高新区的“高投芯未高端功率半导体器件及模组研发生产项目”一期，实现全面通线投产，主要服务于功率半导体设计、制造及终端应用企业。该项目不仅是成都首个功率半导体代工平台，也是成都规模最大的功率半导体中试平台。

今年，成都市将科技成果转化作为科技创新工作的“一号工程”，成果转化链条上的重要一环——中试，正成为“破题”的关键。

将一块手掌大小的“海绵”放入装水的量杯中浸泡1分钟，“海绵”拿出后没有打湿、变重，只有少量水珠从表面流走滴落。这是17日记者在成都青白江区文澜智谷中试产业基地看到的一幕。这块神奇的“海绵”是已实现成果转化的“超疏水泡棉”。

成都文澜国创科技有限公司董事长李恒告诉记者，今年3月成立、聚焦新材料与碳中和“赛道”的文澜智谷，已投运中试厂房、场地面积超1万平方米，正面向高校、院所、企业提供概念验证和工程化验证等中试全链条服务。“我们已完成10余项成果转化，成果转化率达100%，孵化企业10余家。”李恒说。

由高校院所提供原创性成果，中试平台推动成果“熟化”，专业孵化器和天使基金给予一站式孵化及投融资服务，龙头企业为成果最终产业化提供应用场景——在成都高新区，“中试+”生态正悄然成形。

成都高新区科技局局长宋大勇说，未来5年，该区将设立50亿元中试平台建设基金，新建20个中试平台，服务1000个中试项目，孵化100家创新型科技企业，建成具有全国影响力的科技成果中试首选地。

“科技创新是‘国之大者’，是‘省之要事’。”杨品华告诉记者，四川正充分发挥高校和科研机构众多、创新人才集聚的优势，主动担当服务国家高水平科技自立自强的时代使命，持续夯实创新驱动引领高质量发展的科技支撑。

推动新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章，这里活力尽显、澎湃前行。

(责编：王震、陈键)

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