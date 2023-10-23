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中国算力网粤港澳大湾区调度中心上线

2023年10月23日09:12 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者龙跃梅）10月20日，在第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会—智算产业发展大会上，中国算力网粤港澳大湾区调度中心（以下简称“调度中心”）正式上线。这是中国算力网项目全国首个区域级资源调度中心。

　　调度中心位于广东韶关滨江数据应用产业园，由韶关市政府与鹏城实验室携手共建，旨在实现大湾区算力、数据、网络资源的融会贯通，建设大湾区统一化算力基础设施，探索算力生态协同服务与发展模式，支持“数字经济”“东数西算”重大战略发展。

　　今年5月，中国工程院院士、鹏城实验室主任高文对外宣布了调度中心的建设计划。9月，调度中心完成主体系统的集成与指挥中心建设，实现鹏城云脑Ⅱ、国家超级计算广州中心、联通云、广州人工智能公共算力中心、横琴先进智能计算中心等5家超算、智算、云计算中心的资源接入，并进入试运行阶段。调度中心上线运行后将持续接入数量更多、规模更大、类型更广的资源节点与多样化应用服务，支持不同类型计算任务需求。

　　鹏城实验室科研部科研一处处长王孝国说，中国算力网粤港澳大湾区调度中心上线后，整个大湾区的算力资源能像并网的电力一样，实现统一调配，让大湾区算力、数据、网络资源实现融会贯通。

　　据了解，调度中心的上线将进一步解决算力孤岛问题，为粤港澳大湾区的算力供需匹配和优化配置奠定坚实基础。未来，调度中心将依托粤港澳大湾区丰富的算力资源供给与“东数西算”韶关枢纽节点的集群化存储、骨干网络资源、大数据产业支持，建立算力网产业链与生态圈，促进算力新经济创新发展。

　　韶关市委书记陈少荣表示，韶关坚持在智能计算上下功夫，抢抓人工智能发展新机遇，大力发展人工智能模型、核心器件、高端设备和基础软件等全产业链，加快推进数据应用产业园建设，推动算力、算法、数据、应用资源集约化和服务化创新，着力打造服务大湾区乃至华南地区的“算力之城”。

(责编：王震、陈键)
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