交通运输部：10月16日至22日全国货运物流有序运行
2023年10月23日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，10月16日至22日，全国货运物流有序运行。
数据显示，国家铁路累计运输货物7596.1万吨，环比增长1.05%。
全国高速公路累计货车通行5620.4万辆，环比下降0.51%。
全国监测港口累计完成货物吞吐量24336.7万吨，环比增长2.97%，完成集装箱吞吐量561.8万标箱，环比增长10.55%。
民航累计保障航班10.7万班（其中货运航班4099班，包括国际货运航班2428班，国内货运航班1671班），环比增长0.35%。
邮政快递累计揽收量约27.52亿件，环比下降2.20%；累计投递量约27.14亿件，环比下降4.44%。
(责编：王连香、高雷)
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