天猫双11百亿补贴全网动态比价 现货开卖
2023年10月23日16:13 | 来源：央广网
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原标题：买贵必赔！天猫双11百亿补贴全网动态比价 现货开卖
10月23日，2023年天猫双11倒计时1天，淘宝加码“百亿补贴”，上线双11狂补专场，手机数码、大牌美妆、保暖鞋服、换季潮品等行业爆款商品、应季新品补贴至年度新低价，现货开卖。所有参与淘宝百亿补贴的商品支持消费者全网比价，买贵必赔。
目前，补贴加码后的淘宝百亿补贴已上线，消费者通过淘宝APP首页或搜索“百亿补贴”即可查看。其中，最新款的iPhone 15系列、戴森吹风机、SK-II神仙水、海蓝之谜面霜、兰蔻小黑瓶等全网“硬通货”商品均在此次加码补贴范围内，波司登羽绒服、NIKE运动鞋等换季潮品等也设置了补贴专区。
以热门的新款iPhone 15为例，此次淘宝加码补贴后，到手价为5198元；热销款戴森HD08吹风机，淘宝百亿补贴到手价低至1799元；日常价1410元的海蓝之谜150ml精粹水，补贴后到手价为488元；一款新款波司登长款羽绒服补贴后到手价1069元。对比同时间段内其它电商价格，均达到全网最低价。
根据淘宝百亿补贴页面规则显示，淘宝App上所有参与“百亿补贴”的商品均支持“买贵必赔”，消费者下单成功24小时内，支持全网比价，若该商品淘宝百亿补贴到手价高于“特定平台”同款商品的价格，消费者提交有效凭证，平台核实后将补偿差价等额红包。
据悉，今年天猫双11，淘天集团将以历史级投入，发放总价值200亿的88VIP大额券，为消费者提供补贴。同时，淘宝天猫对于能提供好价好货的品牌、商家也给予政策支持，全网底价商品将优先展示，同时有机会免除佣金，和品牌商家一起让利，共同打造一届更开心、更实惠的天猫双11。
(责编：曹淼、李源)
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