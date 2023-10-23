人民网记者 栗翘楚

黄浦江畔，东方之约又将如期而至。

10月23日，商务部副部长盛秋平在国新办举行的新闻发布会上表示：“目前，进博会已成功举办五届，成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台和全球共享的国际公共产品。第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办，具有特殊重要意义。”

新闻发布会现场。图片来源：国新网

本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾；参展的世界500强和行业龙头企业数达289家；配套现场活动已排期124场，涵盖政策解读、贸易对接、投资促进、研究发布等类别……盛秋平表示，当前，第六届进博会各项筹备工作已基本就绪，商务部将与各方密切配合，为与会各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，凝聚合力，共促发展。

培育全球发展新动能 彰显中国高水平开放新格局

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为推动构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台。

“一方面，进博会畅通国内大循环，积极引进先进技术装备、高端零部件、中间品及消费品，展示全球产业发展趋势和前沿成果，助力产业升级，丰富国内供给，提升消费品质；另一方面，进博会链接国内国际双循环，展商、展品双境外的特点使进博会成为国内国际双循环天然的连接点。”盛秋平表示，前五届进博会展示超过2000项代表性首发新产品、新技术、新服务，累计意向成交额近3500亿美元，助力稳住外贸外资基本盘。

同时，作为推动高水平开放的平台，进博会持续传递开放强音，成为宣示重大开放举措、展示开放决心的重要平台。

盛秋平介绍，进博会持续释放开放红利，成为外国企业深挖中国广阔市场潜力的绝佳平台。一大批高端装备制造、绿色环保、生物技术等领域新品将在本届进博会上迎来首发首展；厄瓜多尔的麒麟果、贝宁的菠萝等农食产品将通过本届进博会进入中国市场。进博会持续凝聚开放共识，发出完善全球经济治理规则、推动建设开放型世界经济的声音。此外，本届虹桥论坛将继续聚焦全球开放和经济热点议题，为经济全球化、全球开放合作凝聚更多共识。

稳步前进“越办越好” 放大溢出带动综合效应

进博会不仅是许多新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展的平台，更是促进国际经贸合作、实现互利共赢的平台。

盛秋平介绍，今年以来，中国政府出台了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等一系列政策措施。在各方共同努力下，中国外贸展现出较强的发展韧性和创新活力。下一步，商务部将与有关部门一道，多措并举促进全球优质产品进口，重点做好以下工作：

不断加大政策支持，保障大宗商品进口各环节稳定运行，增加能源资源产品和农产品进口供给。

不断释放进口潜力，今年，我国根据已签署生效的自由贸易协定和优惠贸易安排，对19个协定项下、原产于29个国家或地区的部分进口货物实施协定税率，进一步降低税率水平。

不断促进创新示范，商务部将指导各地结合地方特色和优势，积极开展政策创新，打造一批消费品进口平台和大宗商品交易中心，促进进口贸易与产业、消费的深度融合，在全国范围内形成进口促进创新的新局面，激发进口发展的动能和潜力。

不断深化国际消费中心城市建设，会同相关部门，加快推动上海、北京、广州、天津、重庆培育建设国际消费中心城市，深入开展海南国际旅游消费中心建设，广泛聚集全球优质消费资源，扩大优质消费品进口。

不断推进展会交流，充分发挥进博会等重大展会贸易平台作用，放大各类展会溢出效应，推动更多优质商品、技术和服务进入中国，促进企业交流对接，让更多企业共享中国市场机遇。

以会促展效应明显 践行数字化、绿色化发展

“与往届相比，今年企业展规模以及世界500强和行业龙头企业的数量都创了历史新高。此外，还有70余家境外组展机构组织约1500家中小企业参展，参展面积4.6万平方米，中小企业参展数量和面积较上届增长近四成。”中国国际进口博览局副局长孙成海表示，具体来说有以下几方面特点：

亮眼展品精彩纷呈，首发首展新品众多。多种先进医疗器械、创新药、能源低碳设备、智能工业装备、新能源汽车、高科技美妆产品、高品质食品等将进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。

展区设置前沿专业，题材创新紧扣热点。聚焦高质量发展，能源低碳及环保技术、农作物种业、集成电路等专区面积较上届增长30%；升级扩容创新孵化专区，吸引约300个项目参展，为境外各行业初创企业项目和产品搭建集中展示平台。

头部企业更加集聚，以会促展效应明显。全球知名的整车、医疗器械、工业电气、矿业、拍卖行等企业将再次齐聚。

与此同时，进博会也是践行展示数字化、绿色化发展的一个重要应用场景。

上海市副市长华源介绍，首先，上海充分运用智慧化手段，使服务保障更精准、更精细，如用智慧交通让出行更便捷、用智慧技术让监管更高效、用智慧监测让预报更精准、用智慧管理让展会更安全、用智慧网络让城市更有序；其次，进博会筹办工作严格执行《绿色中国国际进口博览会标准》，全过程遵循可再生、可循环、减量化等标准，如引进绿色展品、打造绿色展台、倡导绿色餐饮、实行绿色运营、推广节能减排。

“作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会已经成为推动中国与世界市场对接、产业相融、创意互促、规则互鉴的国际大平台。我们将继续发挥进博会重要贸易平台作用，推动更多全球优质商品、技术和服务进入中国市场，助推贸易高质量发展，也让更多企业共享中国市场机遇。”盛秋平说。

(责编：申佳平、高雷)

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