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稳住农业基本盘 夯实“三农”“压舱石”——透视前三季度农业农村经济走势

2023年10月23日21:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月23日电 题：稳住农业基本盘 夯实“三农”“压舱石”——透视前三季度农业农村经济走势

　　新华社记者于文静、王聿昊

　　前三季度经济数据近日出炉，农业农村经济运行情况备受关注。秋粮收获情况如何？“菜篮子”产品供给和价格有什么趋势？农民增收形势怎样？在23日举行的国新办发布会上，农业农村部有关负责人进行了回应。

　　全年粮食获得丰收

　　今年我国一些地方粮食生产经历台风、洪涝等挑战，粮食收获情况是公众关注的热点话题。

　　农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍说，今年粮食生产克服黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害影响，产量有望再创历史新高，连续9年保持在1.3万亿斤以上。

　　其中，夏粮早稻丰收到手，夏粮产量比上年略减25.5亿斤，仍处于历史第二高位，早稻连续四年增产，秋粮增产已成定局。

　　“据农业农村部农情调度，截至10月22日，全国秋粮已收81.3%，秋粮大头已丰收到手。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，从专家田间测产、各地实打实收情况看，绝大部分省份是增产的，个别省份因灾减产，有增有减，增的明显比减的多。

　　潘文博介绍说，今年秋粮面积增加奠定了增产基础，大面积单产提升效果初显是增产的关键。虽然局部灾害较重，但多数主产区雨水调和、光热充足，利于作物生长发育和产量形成。

　　据了解，预计今年秋粮面积13.1亿亩，比上年增加了700多万亩。今年高产作物玉米面积增加比较多，杂粮杂豆等低产作物面积相应减少。农业农村部启动粮油等主要作物大面积单产提升行动，今年重点在200个玉米大县、100个大豆大县整建制推进单产提升，从耕种管收、地种药肥全环节找差距，采取综合性解决方案。

　　“菜篮子”重点品种供应充足

　　“菜篮子”产品供给和价格关系千家万户。

　　会上发布的数据显示，前三季度，猪肉产量4301万吨、同比增长3.6%，牛羊禽肉产量2673万吨、增长4.4%，禽蛋产量2552万吨、增长2.1%，牛奶产量增长7.2%，国内水产品产量增长4.8%。10月上旬全国蔬菜在田面积同比增加140多万亩。

　　农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍说，据农业农村部监测，今年以来全国“菜篮子”重点品种供应总量充足，市场运行基本正常，当前的价格水平低于去年同期。

　　展望后期，刘涵表示，第四季度全国肉蛋奶产能充裕，蔬菜在田面积稳中有增，保供稳价基础扎实。冬春季节设施蔬菜占比较高，加上雨雪冰冻天气多发，生产、物流等成本相应增加，部分品种价格将季节性上涨。农业农村部将会同有关部门采取措施确保市场平稳运行，持续抓好冬春季重大动物疫病防控，组织开展产销对接活动，开展“菜篮子”市长负责制考核。

　　猪肉价格关系百姓餐桌和养殖户收入。农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示，7月下旬之后，猪肉供需逐渐趋于平衡，生猪价格回升，养殖实现扭亏为盈。中秋国庆以来，猪肉市场供应宽松，价格出现小幅下跌。这主要是因为生猪生产供应稳定增加。

　　“近期我们组织专家、行业协会和重点企业进行了专题会商。预计当前和今后一个时期，生猪生产仍在惯性增长，后市供应将稳定增加。四季度是消费旺季，猪价可能会回升，但缺乏大幅上涨的基础。”陈光华提醒，广大养殖场户要做好生产安排，顺时顺势出栏生猪，农业农村部将抓好稳定产能、强化预警、防好疫病，促进生猪生产稳定发展。

　　巩固农民收入增长形势

　　国家统计局数据显示，前三季度农村居民人均可支配收入15705元，扣除价格因素实际增长7.3%。

　　“‘三农’工作任务很多，但有两点很明确：一是稳产保供，这是首要任务；二是促进农民增收，这是中心任务。”曾衍德说，特别是在构建新发展格局中，激活农村内需，促进农民增收更具重要性、紧迫性。

　　会上发布的数据显示，前三季度乡村富民产业培育壮大，农产品加工业平稳发展，乡村休闲旅游稳步恢复，农产品网络零售额保持两位数增长。

　　曾衍德表示，农业农村部将持续加力，多措并举，巩固农民收入增长的形势：

　　——促进产销衔接畅销增收。会同相关部门落实好秋粮收购政策，增加收购网点。秋季水果将大量上市，要做好产销衔接，畅通销售渠道。

　　——发展乡村产业就业增收。发展农产品加工业特别是秋季果品保鲜储藏及加工，促进加工转化以及错峰销售实现增收。推介一批美丽乡村休闲旅游精品线路和景点，加强农民技能培训和就业服务。

　　——抓好项目建设拓岗增收。秋冬种过后是农田水利等农村基础设施建设的关键期，指导各地通过建设高标准农田、发展设施农业、建设仓储冷链物流设施以及整治农村人居环境等项目，增加就业岗位，促进灵活就业。

　　——深化农村改革赋能增收。统筹推进农村土地制度、集体产权制度等改革，有序推进农村产权流转交易规范化建设，赋予农民更加充分的财产权益。积极发展新型农村集体经济，让农民更多分享发展成果。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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